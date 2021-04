Los seis candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid llegaron a la Ciudad de la Imagen, donde se ubica la sede de Radio Televisión Madrid (RTVM) y donde se celebró el único debate de la campaña madrileña que contará con todos, con sonrisas. Algunos, incluso, se dieron un pequeño baño de masas. A la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que dijo que iba "a pasarlo bien", la pararon antes de entrar para hacerse una foto. Edmundo Bal, de Ciudadanos, llegó en su moto, pero acompañado de un autobús descapotable naranja desde el que le aplaudían. Pablo Iglesias, de Podemos, lo hizo en el taxi de Cecilio, que le acompaña en la lista electoral.

"Ha venido con el taxi, que no sabe ni dónde se cogen", le dijo Ayuso, con quien confrontó Iglesias en todo momento. Las sonrisas se acabaron ahí. "Deje de sonreír, estamos hablando de fallecidos", le espetó el de Podemos. "Sonrío porque es usted una pantomima", le devolvió Ayuso a Iglesias, que apostó por una americana, como los tres candidatos hombres. Aunque no parecía que fuera a ser así cuando Bal llegó al debate con una chupa de cuero. "Es un rockero", decía César Zafra, jefe de campaña.

Cuando se cambió, no coincidió con el estilismo de Iglesias y Gabilondo, como sí le pasó a Ayuso y a Mónica García, de Más Madrid, que apostaron por trajes similares con una combinación de blanco y rojo -colores de la bandera de la autonomía-. Hasta la presentadora, la periodista María Rey, se vistió de rojo.

¿Quién crees que ha ganado el debate electoral del 4-M en Telemadrid? Isabel Díaz Ayuso Ángel Gabilondo Edmundo Bal Mónica García Rocío Monasterio Pablo Iglesias

Fue, eso sí, la única coincidencia entre las dos candidatas. García, como Iglesias, optó por un choque directo contra la presidenta y por respetar al de Podemos y al socialista Ángel Gabilondo, que quiso pelear con Bal en busca de esos desamparados votantes de centro que Cs necesita para entrar en la Asamblea. Aprovechó también el del PSOE para marcar perfil propio: "Yo no soy Sánchez, soy Gabilondo". En otro turno, se le acabó el tiempo y se quedó sin voz. La recuperó para interpelar a Iglesias en su minuto de oro: "Pablo, nos quedan 12 días para ganar las elecciones".

El de Podemos prefirió no hablar de Sánchez y luchar contra Monasterio, vestida con una americana morada. Iglesias sí mentó, en cambio, a la presentadora de televisión Cristina Pedroche. "Y no sé a quién votará". Visto lo visto ayer, tiene opciones -trajes, no tantos- de todos los colores, menos los de Bildu y ERC, que no se presentan a estos comicios pero que fueron sacados a colación por Bal, que le pidió a Ayuso reeditar la coalición de 2019. Ella, en cambio, dejó claro que quiere gobernar sola: "Quiero echarme a las espaldas otros dos años". Por delante, media campaña, como recordó el presentador Jon Ariztimuño antes de despedirse: "Mucha suerte". Se da por seguro que los seis la buscarán.