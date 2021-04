Bromera celebra els seus 35 anys amb renovada "passió" i un Sant Jordi amb novetats en clau "social"

Així ho ha manifestat el director literari de Bromera, Gonçal López-Pampló, en una roda de premsa en la qual ha estat acompanyat per Joanjo Garcia, autor de 'Els adeus del Jaguar', obra guanyadora del XXV Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, i Rocio Bonilla, que llança 'Gràcies. Història d'un veïnat', un àlbum il·lustrat que aborda els prejuís.

López-Pampló ha subratllat que Bromera "continua donant eixida a novetats", al mateix temps que ha reivindicat el seu fons editorial, perquè, "més enllà de la vorágine de la novetat, tenim un catàleg de llibres que es venen durant molts anys i que forma ja part de l'imaginari col·lectiu".

En aquest sentit, ha considerat que l'èxit passa pel concepte "generació Bromera" i aconseguir que hi haja "generacions i generacions que puguen accedir, no solament a nous títols, sinó a les obres que es consoliden en l'imaginari col·lectiu del sector cultural valencià".

L'editor també s'ha referit al passat i a les perspectives de futur de l'editorial. Ha comentat que els actuals responsables van arreplegar l'herència dels anys 80, "quan pareixia que la indústria de paper no tenia límits", i han conegut "la ressaca dels 90". Ara, ha continuat, "les expectatives més raonables són mantindre'ns i, si es pot, créixer, però en cap cas recular".

Respecte a la incidència de la pandèmia, ha comentat que hi ha hagut que reorganitzar projectes però en 2021 la previsió és presentar el mateix nombre de novetats que en 2019. Així mateix, ha avançat que tenen "projectes de molta envergadura entre mans".

"CRISI GLOBAL DE LECTURA"

En aquest punt, López-Pampló s'ha mostrat escèptic respecte a l'afirmació que el llibre està oferint una especial resistència en temps de coronavirus. "Tinc dubtes que això siga permanent, crec que que tenim una crisi global de lectura", ha asseverat.

Preguntat pel gran èxit de la temporada de la novel·la en valencià, 'Noruega', de Rafa Lahuerta, publica per Drassana, ha dit que ja l'ha comprat, encara que no l'ha llegit. En tot cas, ha assenyalat que "en els termes modests del sector valencià suposa un fenomen, s'està venent i ho fa molt millor del que era previsible".

"No es tracta solament que una novel·la siga comprada o llegida per moltes persones, sinó que eixes persones continuen llegint; això ho valorarem en el futur. Augmentar el nombre de lectors en valencià és fonamental", ha postil·lat.

Respecte als llibres que Bromera proposa per a aquesta primavera, Joanjo Garcia ha parlat de 'Els adeus del Jaguar', que radiografia un tema "actual i tractat com un tabú", com és el suïcidi entre adolescents.

La novel·la reflecteix la por que hi ha a posar-li nom a les coses, "Succeeix el mateix que en la societat: no es parla per a intentar escapolir-se del problema, però no parlar no vol dir que li donem solució", ha reflexionat l'escriptor, que ha ressaltat que no es tracta d'un relat de to pedagògic, ja que, en la seua opinió, "els llibres fonamentalment han de ser espais de llibertat, no d'ensenyament". "Han de ser un conjunt de preguntes i no de certeses", ha insistit.

Per la seua banda, Rocio Bonilla elabora en 'Gràcies. Història d'un veïnat' una història per als més xiquets sobre la convivència i les relacions humanes. L'autora ha desmarcat l'obra de la situació de crisi sanitària i, davant la proliferació d'obres al voltant de la pandèmia, ha cridat l'atenció sobre la diferència entre "llibres oportuns i oportunistes".