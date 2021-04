Scott Disick admite ante Kourtney Kardashian que le duele cuando está con otros hombres

O se trata de una sinceridad suprema entre una expareja que está practicando el co-parenting (padres separados que siguen teniendo una estrecha relación por el bien de los hijos) o un comentario que muestra unos celos de lo más tóxicos. Scott Disick le ha soltado a su expareja, Kourtney Kardashan, cuánto le duele verla con otros hombres.

Se trata del adelanto del próximo episodio del reality del clan de influencers, Keeping Up With The Kardashians, en el que el modelo de 37 años y la empresaria de 42 hablan sobre sus vidas privadas, teniendo en cuenta que en el momento de su grabación, ambos acababan de cortar con Sofia Richie (quien por cierto le dio un ultimátum) y con Younes Bendjima respectivamente, y antes de que comenzaran a verse con Amelia Hamiln y Travis Barker.

Es curioso que Disick haya hablado de cómo le molestan las relaciones de Kourtney cuando él mismo ha estado saliendo con Richie (a la que saca 15 años) y Hamlin (que tiene 19 años) mientras tanto, pero por si fuera poco, lo que de verdad le incomodaba era ver a Kourtnet "flirtear" con el guardia costero de la playa de Malibú.

A pesar de que ella lo niega y le promete que no es verdad, él afirma que cuando la ve "cerca de cualquier chico" se siente mal. "Es mi inseguridad, siento que no me gusta verte con otro chico. Me dolía cuando estabas con otra persona y me despertaba y descubría en las fotografías que te gustaba estar con el chico este con el que salías. No era bueno para mi salud y me enfadaba y me entristecía luego", asegura, en un comentario a medio camino entre la sinceridad y el chantaje emocional.

Disick explica a continuación que, en el momento de la grabación, con ambos solteros, se despertaba "sin problemas verdaderos": "Ahora estoy despreocupado en ese sentido, algo que solía ocupar mucho espacio en mi mente durante todo el día".

"Mi gran temor es que, si empiezas a tener citas nuevamente, yo vuelva a eso, a tener que sentirme de esa manera diferente otra vez. Es difícil y jodido", añade, anteponiendo su estabilidad emocional a la de su expareja, y aprovechando el momento para explicarle a Kourtney que tendrían que decidir si prefieren estar juntos o separados.

En un confesionario, él mismo se justifica: "Kourtney y yo básicamente pasamos el 90% de nuestras vidas juntos, viajamos juntos, hacemos todo juntos, nos vemos todos los días y la única diferencia es que al final del día nos decimos adiós y nos vamos a dormir a casas separadas".

"Todo este estado, como un limbo de la relación, ya no es tan genial", explica justo cuando se había vuelto a quedar soltero, "y la verdad es que no quiero que nos despertemos cuando tengamos 50 años y estemos en la misma situación". Las caras de Kourtney durante todo el vídeo suscriben lo que luego ocurriría: que Scott está con la joven modelo y ella, más feliz que nunca con el batería de Blink 182, Travis Barker.