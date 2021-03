Ya se ha estrenado el primero episodio de la vigésima entrega de Keeping Up With The Kardashians, temporada con la que el reality del Klan echa el telón tras 14 años en antena, y ha empezado con una bomba que ya se previno en el último adelanto antes de la noche de este jueves: la relación de Scott Disick con Sofia Richie pasaba por su peor momento por el tercer vértice del triángulo, Kourtney.

El capítulo comenzaba con Khloé Kardashian, que ha tenido recientemente una oleada de críticas por haber perdonado a Tristan Thompson y no a Jordyn Woods, preguntándole a Disick, cuando fue un momento a su casa, dónde estaban las cosas de Sofía. "¿Ella no vive aquí, no se queda contigo?", preguntó.

Scott, que por aquel entonces salía con la joven, le respondió que ya no, que la hija menor del cantante y compositor Lionel Richie se había mudado y que se estaban dando un tiempo por separado, sobre todo a raíz de la pandemia... pero que también había algo más, como explicó con una larga disertación.

"La vida se vuelve muy extraña cuando convives con alguien y, a su vez, la vida se vuelve muy pequeña cuando pasas las 24 horas del día. Sí, puedes ver las noticias, que la gente se está divorcia a diestra y siniestra. Vamos, que sí, que hay un problema entre Sofía y yo", explicó.

"Me da que vimos algunas cosas el uno en el otro en las que no estábamos en sintonía, supongo. Si lo pienso detenidamente, no soy el típico chico soltero: tengo 3 hijos, una relación extremadamente cercana con la madre de mis ellos y mucha carga, que todavía está ahí", añadió.

Cuando luego se reunió en Kourtney comenzó la conversación que ya había aparecido en el clip de adelanto, aunque en esta ocasión la hermana mayor de Kim Kardashian tenía algo más que decir, algo que hizo en su confesionario y mirando a cámara.

"Aprecio mucho que me priorice, pero lo más importante y lo que que quiero es que se priorice a sí mismo", aseguró, poniendo como ejemplo a sus propios padres. Disick continuó hablando de Sofía, narrando cómo ella se sentía insegura en la relación, porque le gusta ser "el centro de atención" y con él ha pasado a ser "el último mono".

"Ella es muy honesta, fiel y supermadura al respecto y llegó a decirme: 'Solamente quiero estar ahí para ti, pero ¿cómo podemos manejar la situación de forma que me sienta cómoda?'", contó Scott, quien explicó que aún así de vez en cuando se siguen viendo.

"Entiendo perfectamente de dónde viene y por qué se merece más atención", incidió el modelo, "Sofía y yo llevamos juntos 3 años y ahora que estamos de nuevo juntos quiero intentar que nuestra relación funcione, conseguir que sienta que es mi prioridad y ver hacia dónde va esto".

Intervino, en petit comité con Corey Gamble, Kim, Khloé y Kendall, la matriarca, Kris Jenner, desde la piscina: "Tiene que ser difícil para alguien de su edad salir con Scott, que tiene 3 hijos y el drama de Kourtney. Con el tiempo no va a poder lidiar con ello. Lo he pensado. Y será difícil. La mayoría de las mujeres no lo tolerarían".

Kimberly le respondió: "Si yo estuviera en el lugar de Sofía, diría que esto no es normal y que no puedo soportarlo. Y si estuviera en la piel de Kourtney, todavía creo que deberían trabajar más los cimientos. Me encanta lo abiertos que son, pero es como si estuvieran juntos sin el apartado sexual".

Para la siguiente vez que Scott Disick aparecía en pantalla, las cosas "habían dado un giro". "Pensé en intentarlo y en convertirla en mi prioridad, pero incluso haciendo eso sentía que ella quería empezar a expulsar a Kourtney de mi vida", le confesó a Kim y a Khloé.

"Le dije que lo más importante para mí eran mis hijos y mi familia, que es la única familia que tengo. Ella dijo: 'No quiero compartir mi novio con Kourtney'. Y más tarde literalmente me dio un ultimátum: 'Tienes que elegirme o a mí o a Kourtney'", añadió.

"Y yo estaba como 'Kourtney es Kourtney y mis hijos, va todo junto'", argumentó. "Y entonces le dije que cómo podía querer eso de mí y aquello ya se convirtió en una relación imposible. Necesito estar con alguien en quien confíe con todo mi corazón. Y en Kourtney confío con mi vida. Si no puedes confiar en alguien, no puedes tener nada", terminó Disick, de 37 años, de quien no hay que olvidar que poco después ha comenzado a salir con la actriz de 19 años Amelia Gray Hamlin, hija de los también intérpretes Lisa Rinna (Melrose Place) y Harry Hamlin (Furia de titanes, la original de 1981).