Las Kardashian y las Jenner se juegan a un partido de voleibol quién tiene mejor genética

Que todas ellas se hayan criado con Kris Jenner, la matriarca del clan y mánager de la familia (aunque eso haya tenido como consecuencias tatuajes en el culo o tener una estrella del porno como niñera, entre otras cosas), no quiere decir que no existan diferencias entre ellas, más allá de las evidentes por la edad. Y las hermanas Kardashian y las hermanas Jenner, aunque formen parte de un mismo todo, han querido saber qué genética es mejor. Cosas de influencers.

Ha ocurrido en el último capítulo de Keeping Up With The Kardashians, el reality que llega a su fin y que está dando en su tanda final de episodios suficientes alegrías a sus fans para recordarlo por muchos años. Y momentos como Kim Kardashian asegurando que le hervía la sangre escuchar a su hermana Kendall lanzarse piropos sobre sus genes atléticos.

Según la modelo de 25, ella y su hermana pequeña, la empresaria Kylie Jenner, tenían un ADN que les hace ser más "atléticas" que sus hermanas mayores, Kourtney, Kimberly y Khloé, porque son hijas de Caitlyn Jenner, que ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal del año 1976, mientras que ellas tres (y su hermano Bob) son hijos del abogado de O. J. Simpson en el famoso juicio, Robert Kardashian.

Aunque Kendall lo decía como algo muy obvio e inocente ("Me hice un análisis de sangre y me dijeron que soy superatlética y que estoy hecha para esta mierda", le dice a Khloé en un flashback), sus afirmaciones produjeron una escisión dentro de la familia y las dos facciones decidieron que había que dirimir cuál de las dos ramas estaba "mejor dotada genéticamente", para lo cual solo hay un modo de saberlo: un partido de voleibol.

"Como todas las hermanas, siempre hemos sido competitivas, pero lo que ha dicho Kendall, eso de que las Jenner tienen mejor genética que las Kardashian han hecho que me hierva la sangre", explicaba Kim, algo que refrendaba Khloé, su compañera de equipo, en el confesionario: "Tal vez no tengamos una genética tan privilegiada pero siempre nos hemos esforzado más en el deporte. Somos más disciplinadas y entrenamos basándonos en una rutina". "Somos las verdaderas atletas de la familia", zanja Kimberly.

Claro que lo siguiente que se ve es a ella y Khloé peloteando para calentar y lo que consiguen es las Jenner calienten los ánimos. "Esto hace daño a la vista", dice Kylie; "Qué vergüenza ajena", añade Kendall, que aprovecha este tiempo para explicarle a Kylie cómo devolver la pelota y pedir el saque porque duda que Khloé pueda.

Y comienza el partido, que se resume en una Kim Kardashian hiperconcentrada, una Khloé Kardashian gritando de emoción por cada balón y Kendall y Kylie sin creerse la paliza que les meten sus hermanas mayores. "Cuando se trata de deportes, me gusta ganar", admite Kendall, "mi padre siempre ha tenido fe en Kylie y en mí cuando se trataba de ser atléticas. Y como crecimos con genes olímpicos, las Jenner llevamos el ganar en nosotras". Pero parece que tendrá que ser en otra ocasión (u otra deporte) donde demuestren esa victoria...y esos genes.