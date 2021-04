El Gobierno insiste en el fin del estado de alarma pero sigue sin aclarar qué restricciones se podrán mantener

A pesar de la presión que sus socios están ejerciendo desde hace dos semanas, el Gobierno sigue sin ofrecer detalles sobre qué restricciones podrán adoptarse una vez decaiga el estado de alarma el 9 de mayo. Este miércoles, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se reafirmó en la idea de que esa medida excepcional "no puede ser permanente", pero no respondió a la exigencia de prácticamente todo el arco parlamentario, que pide al Ejecutivo que aclare qué decisiones podrán tomar los Gobiernos autonómicos tras esa fecha.

Darias tuvo que pronunciarse sobre este asunto tras la pregunta de la diputada de Josune Gorospe, del PNV, uno de los partidos que ha expresado más dudas sobre la afirmación del Gobierno de que las comunidades tienen las competencias suficientes para restringir derechos fundamentales como los de reunión o libertad de movimiento. Gorospe afeó a Darias las declaraciones "erráticas" de diferentes miembros del Ejecutivo a este respecto, e ironizó con que parecen sacadas de "la crónica de un Gobierno a la fuga de la pandemia".

En respuesta, Darias tiró de los argumentos esgrimidos en las últimas semanas por Moncloa, que está tratando de esquivar este asunto en plena campaña electoral del 4-M. La ministra de Sanidad insistió en que el estado de alarma es una medida de corte "excepcional" que "no puede ser permanente". Y afirmó que el plan con el que trabaja el Gobierno es que, para el día 9 de mayo, la situación epidemiológica haya mejorado lo suficiente como para que las comunidades no tengan que verse en la duda de si podrán o no aplicar restricciones sin él.

El Ejecutivo está "trabajando muy duramente" para ello, sostuvo Darias, que no obstante no quiso cerrar ninguna puerta y afirmó que el Gobierno irá "acompasando la toma de medidas" con la situación de cada momento. La ministra, no obstante, se vio obligada a reconocer que, sin el estado de alarma, "algunas medidas tomadas por las comunidades" no será posible aplicarlas. "Algunas sí necesitan el estado de alarma, pero otras no", señaló la ministra sin ofrecer detalles sobre cuáles entran dentro de cada grupo.

El PNV, además, pidió directamente a Darias que el Gobierno extienda durante unos días más el estado de alarma para dar tiempo a establecer una legislación alternativa que brinde a las comunidades los instrumentos jurídicos para establecer restricciones. Pero la ministra de Sanidad recordó que, el pasado verano, la bajada en la incidencia de casos permitió derogar el estado de alarma. "Vamos a estar en un escenario distinto el próximo 9 de mayo", especialmente, dijo Darias, porque "la campaña de vacunación va a dar un salto espectacular como ya lo está dando".