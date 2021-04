Ayuso mantendrá el toque de queda hasta que se controle el virus y critica la "corriente negacionista"de Vox

La presidenta madrileña y candidata del PP a las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido en una entrevista en la Cadena Ser la apertura de la hostelería durante la pandemia diciendo que "los contagios se producen en los interiores sin ventilación" y que "cuanto más cierras la hostelería y el ocio, más crecen las fiestas ilegales".

"Estamos haciendo todo lo posible por no ahogar más nuestra maltrecha economía", ha agregado, antes de defender que mucha gente de fuera de Madrid le dice ahora a los madrileños que tienen suerte de vivir en Madrid, donde los bares siguen abiertos: "Es alimento para el alma".

A quince días de las elecciones del 4 de mayo, Ayuso ha considerado que "aunque cerráramos los bares, no iríamos mejor. El virus se comporta igual, con ocho semanas de subida y ocho de bajada". La presidenta ha defendido que la incidencia acumulada a 7 días, la que marca la tendencia de la pandemia, "se está estabilizando en Madrid". "Somos muchos en una comunidad pequeña, es lo malo de vivir en Madrid, y con un aeropuerto sin control".

Respecto al final del estado de alarma, previsto para el 9 de mayo, Ayuso ha defendido que "los toques de queda habrá que ir relajándolos", pero que tendrá que pedir amparo a los tribunales "para que me digan qué puedo hacer".

Sobre las críticas de Vox a que quiera continuar con esta medida tras el estado de alarma, la presidenta madrileña ha censurado que se esté moviendo una "corriente negacionista" con el virus, que le parece "que está fuera de lugar".

"Sigue falleciendo gente, sigue contagiándose gente, y al final en una situación como la que estamos viviendo tienes que optar por el menor mal posible, pero todas las opciones son malas porque si cierras todo el virus no para y encima estás arruinando a gente, que jamás recuperará le pulso de su vida, y si no haces nada el virus se descontrola. Hay que tomar una decisión intermedia", ha defendido.

Gobierno con Vox

La presidenta se ha referido al polémico cartel de Vox sobre el gasto público de los menores extranjeros no acompañados. "No todos los extranjeros, es más la mayoría, no son delincuentes. Es un debate que está fuera de lugar y que además es maniqueo", ha asegurado además de decir que el gasto que denuncia Vox no es cierto y que podría compararse con los mayores españoles tutelados.

"Ni siquiera el dato que expone es cierto. Yo no lo comparto, pero en otras cuestiones no siempre estoy en desacuerdo" con Vox, ha respondido a la pregunta de si pactará con la formación de Rocío Monasterio. En la repregunta, Díaz Ayuso ha sostenido que tampoco comparte la idea de Vox del pin parental, por ejemplo, y que su deseo es "gobernar en solitario, en libertad, para poder llevar a cabo una serie de reformas con el mejor equipo".