Rosa Benito se ha pronunciado este martes sobre las declaraciones de Antonio Canales sobre su relación con Fidel Albiac, con el que dijo que apenas tenía relación. Y es que la tertuliana de Ya es mediodía ha asegurado en el programa que las palabras del concursante de Supervivientes no son del todo ciertas.

"No entiendo por qué Canales niega a Fidel", ha opinado la colaboradora de televisión, pues no comprende por qué el artista tomó distancia en su última conexión con el presentador Jordi González.

Rosa Benito tiene claro que Antonio Canales mintió cuando le preguntaron por su relación con el marido de Rocío Carrasco. Tanto es así que se habla de un posible acuerdo entre el bailaor y Olga Moreno para defender a su marido, Antonio David Flores, desde Honduras.

Rosa Benito asegura que Antonio Canales y Fidel Albiac han sido amigos #YaEsMediodía719 https://t.co/aSfm47AXVe — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) April 20, 2021

La cantante desconoce cuál es la realidad, pero afirma que Antonio Canales no fue claro cuando dijo que el abogado no es su "amigo". "Su tío ha trabajado siempre en la Cartuja, en la industria de la cerámica donde trabajaba mi padre, y por eso lo conozco desde pequeño", dijo el superviviente el pasado domingo.

No obstante, el coreógrafo corroboró lo que contó Rocío Carrasco y aseguró que los acogió en su casa tras el accidente: "Fue la tercera vez que lo vi en mi vida, luego no he vuelto a tener relación con él ni mucho menos. Lo conozco de Sevilla, pero conozco mucho más a su familia".