Tras despedir a Lola, que tendrá que vivir en Playa Destierro al menos una semana, los concursantes de Supervivientes volvieron a nominar este jueves. Y, durante las nominaciones, Antonio Canales y Olga Moreno acudieron a votar juntos, momento que Jorge Javier Vázquez aprovechó para comentarles que parecía que no se llevarían bien en el concurso por los amigos que tienen fuera.

Rocío Carrasco contó en su documental que, cuando tuvieron el accidente de coche en el año 2000, Antonio Canales los acogió en su casa por la buena relación que tenía con Fidel Albiac, sin embargo, el bailaor ha contado la verdad sobre su amistad.

"Vamos a ver, no soy amigo. Su tío ha trabajado siempre en la Cartuja, en la industria de la cerámica donde trabajaba mi padre, y por eso lo conozco desde pequeño", aclaró. "No soy su padrino ni amigo. Le he visto dos veces en mi vida".

Aun así, el coreógrafo sí corroboró lo que contó Rocío Carrasco y aseguró que los acogió en su casa tras el accidente: "Fue la tercera vez que lo vi en mi vida, luego no he vuelto a tener relación con él ni mucho menos. Lo conozco de Sevilla, pero conozco mucho más a su familia".

Canales también habló de Antonio David, pues lo conocía desde que estaba con Rociíto: "La verdad es que a mí me cae muy simpático, es muy buena gente. Aunque mucha gente piensa que va de sobrado, luego tiene el corazón muy de niño".

"Al primero que le comunica Rocío que se había enamorado del Guardia Civil en Chipiona es a mí, porque siempre he sido como su tito", confesó el superviviente. "En casa si he tenido a Ro y al niño, pero a Fidel no es tanto trato". Entonces, Olga intervino para lanzar una pequeña pulla: "Hay tantas cosas que se dicen que no son ciertas... Esta es una de ellas".