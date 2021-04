Lola pasa a vivir en 'Playa Destierro' tras ser expulsada de 'Supervivientes 2021': "Llevo muy mal la soledad"

Lola se ha convertido en la primera expulsada de Supervivientes 2021 este jueves. Y lo ha hecho muy a su pesar, sufriendo abiertamente y conmoviendo a todos, dejando claro las ganas que tenía de tirar hacia delante y ser todo un ejemplo de fortaleza mental y física.

Sin embargo, tendrá oportunidad de mostrar todo esto en su nuevo destino, que aunque según Jorge Javier Vázquez se parece a Lanzarote, a la esencia leonesa no le ha convencido en absoluto: Isla Destierro. Su expulsión llega tras la salvación de Gianmarco este martes en Supervivientes: Tierra de nadie.

El segundo salvado fue, ya en esta última gala, Tom Brusse, algo que ya dejó muy afectada a la participante de La isla de las tentaciones 3: "Es que no me quiero ir, Jorge; creo que soy una buena superviviente y que tengo lo que hace falta para estar aquí", le dijo en ese momento al presentador.

Un rato más tarde, se confirmó la triste noticia para Lola: Olga se quedaba y ella debía abandonar a sus compañeros, algo que muchos se apresuraron a calificar de "tongo" en las redes. "Yo asumo todo lo que tenga que asumir. Me voy muy satisfecha porque he pescado, he intentado hacer fuego como una jabata, me he dejado las manos... le he echado cojones y ovarios. En las pruebas creo que lo he hecho bien, sé lo que es ganar en equipo. Si me tengo que ir me voy con mi familia y mi chico que les echo mucho de menos", dijo a modo de despedida.

Además, tuvo un mensaje especial para su amiga Melyssa, a la que le pidió que luchara por ella, dejando claro que confiaba en que sería capaz de ir superando el paso de los días y el hambre. Sin embargo, poco tardó en saber que su siguiente destino no era España.

"¿Esto qué es, Jorge? Vais a acabar conmigo", gritó Lola al llegar en un bote y bajo una tela de esparto a Playa Destierro, su nuevo hogar. La joven empezó a llorar asustada, comentando la cantidad de "bichos" que veía y que parecía que allí no daba el sol, por lo que podría perder su moreno.

Para deshacer la tensión, el presentador usó la baza del humor. "Acabas de llegar a una isla en la que hay seis parejas y 10 tentadores, te vas a poner morada". Por su parte, la joven contestó: "Mentira, estoy más sola que la una aquí... llevo muy mal la soledad". A modo de consuelo, eso sí, Lola pudo recibir unas palabras de aliento de su novio... y un encendedor, pues así lo decidió la audiencia, por lo que al menos podrá tener fuego.