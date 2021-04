Melyssa Pinto se plantea abandonar 'Supervivientes 2021': "No puedo más"

Pese a que entró llena de energía y triunfó en la primera gala haciendo un salto de helicóptero ejemplar y convirtiéndose en la líder, Melyssa Pinto no ha atravesado sus mejores días en Supervivientes 2021, llegando a plantearse abandonar el concurso. ¿El motivo? El hambre, que asegura que debilita su cuerpo más que los del resto de sus compañeros.

Por ello, ha pasado una complicada semana en la que sus compañeros se han volcado en darle cariño y consejos, como que duerma y descanse lo máximo posible. Especialmente cariñoso con la portuguesa ha estado su exnovio, Tom Brusse, y Antonio Canales, que se emocionó al ver el sufrimiento de la joven, que decía que le iba a pedir al Capitán Morgan abandonar la isla.

.@TomBrusse2: "Quién me iba a decir que me odiaba y ahora iba a cuidar a mi Meli" #SVGala2 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/j4P0p1UWcI — Supervivientes (@Supervivientes) April 15, 2021

"Se me parte el alma verte así. Tienes que ser fuerte. Te necesitamos aquí. Tienes que luchar. No te puedes ir, princesa", respondió para darle consuelo el andaluz. Concretamente, la comida que más añoraba es un sandwich mixto, y la bebida un zumo de naranja recién exprimido.

Además, aseguraba que sentía que, en un avión de vuelta, sería feliz. "Pienso en estar aquí tres meses y me muero. Gianmarco está hecho para estar aquí, Lola está hecha para estar aquí. Yo no", decía Pinto en los vídeos. Ya en la gala, Jorge Javier Vázquez le pidió explicaciones al respecto, y la joven dijo que creía que debía de estar con su familia. Además, reconoció que había visto que era más vulnerable a no comer que el resto.

Sin embargo, y tras la petición de su amiga Lola, prometió hacer un último intento de disfrutar del reality. Sin embargo, otros de sus compañeros no tuvieron nada claro que Pinto fuese a aguantar. Ese es el caso de Marta López, que barajó con los demás supervivientes la idea de dedicarle la nominación a Melyssa por caridad, pues veían que no hacía más que sufrir.

Parece que sus argumentos fueron bien recibidos y surtieron efecto, pues finalmente los nominados fueron Melyssa Pinto, Tom Brusse, Alejandro Albalá y Antonio Canales. Queda esperar para ver quién es el elegido y si Melyssa cumple lo que le ha dicho al presentador que va a hacer: decir "quiero quedarme" cada vez que se le pase por la cabeza la idea de abandonar.