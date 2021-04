Belén Rodríguez destapa cómo es la amistad de Antonio Canales y Fidel Albiac: "Su familia está muy dolida"

El pasado jueves, Jorge Javier Vázquez aprovechó la gala de Supervivientes para comentarles a Olga Moreno y Antonio Canales que parecía que no se llevarían bien en el concurso por los amigos que tienen fuera.

Rocío Carrasco contó en su documental que, cuando tuvieron el accidente de coche en el año 2000, Antonio Canales los acogió en su casa por la buena relación que tenía con Fidel Albiac.

Sin embargo, el bailaor contó otra versión sobre su amistad. "Vamos a ver, no soy amigo. Su tío ha trabajado siempre en la Cartuja, en la industria de la cerámica donde trabajaba mi padre, y por eso lo conozco desde pequeño", aclaró. "No soy su padrino ni amigo. Le he visto dos veces en mi vida".

Aun así, el coreógrafo sí corroboró lo que contó Rocío Carrasco y aseguró que los acogió en su casa tras el accidente: "Fue la tercera vez que lo vi en mi vida, luego no he vuelto a tener relación con él ni mucho menos. Lo conozco de Sevilla, pero conozco mucho más a su familia".

Unas palabras que, según desveló este domingo Belén Rodríguez, distan mucho de la verdad sobre su amistad. "Fidel se va a vivir con Canales un mes, y también estuvo la madre de Fidel quince días", reveló la colaboradora.

"El tío de Fidel y Canales han sido íntimos. Ahora Canales lo niega, para mí porque está manipulado de Olga", apostaba Belén, para decir que esas declaraciones las tenían planeadas entre él y la mujer de Antonio David. "Se quieren desentender de Fidel para que parezca que Rocío Carrasco está más sola todavía", aseguró.

Una versión que corroboró Lydia Lozano. "Es absurdo que haya mentido así. Lo que no puedes negar es el vínculo que tienen, son amigos de toda la vida", dijo la veterana periodista.

En plató, la defensora del bailaor aseguró que Canales "no iba a hablar de la vida privada de nadie" en Supervivientes. "No le voy a justificar que ha mentido, sino la forma", dijo.

Por su parte, Belén Rodríguez recalcó que Canales "ha mentido y ha negado a su propia familia".