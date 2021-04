PSOE pide a Núñez que frene su "bienquedismo con la hostelería" y no compare a C-LM con Madrid

"Lo que es evidente es que la situación de envejecimiento de la población, la situación de la ruralidad que tiene Castilla-La Mancha, se parece bastante más a una comunidad como puede ser Castilla y León que al Paseo de la Castellana de la ciudad de Madrid", ha subrayado Zamora en rueda de prensa.

Según ha informado el PSOE en nota de prensa, se ha referido así a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León del cierre del interior de la hostería en 31 municipios de esta comunidad por la alta incidencia de la COVID-19, restricciones que afectan a todas las capitales de provincia de la comunidad salvo León, Zamora y Ávila.

"Señor Núñez, ¿usted conoce su región? ¿Usted cree que la provincia de Cuenca, la provincia de Albacete, la Sierra de Alcaraz o la zona de Almacén se parecen más al Paseo de la Castellana que a Ávila o Segovia?", se ha preguntado el diputado socialista.

"Cuando desde Madrid se dicta lo que tiene que hacer Castilla-La Mancha, pasa esto. La ciudadanía de Castilla-La Mancha sufre esta circunstancia y, una de dos, o Paco Núñez quiere volver a aquella época que evidentemente no quieren los castellanomanchegos o es que directamente ni sabe ni quiere ni conoce a la comunidad que sí parece querer representar", ha expuesto.

CRITERIOS TÉCNICOS

Ha defendido que desde el Gobierno de Emiliano García-Page "siempre se ha mantenido como criterio técnico, político y de gestión" que sin salud no iba a haber economía", añadiendo que con el "nivel de vacunación masiva" que va a haber se podrá "cambiar la estrategia porque cambian las circunstancias, podemos cambiar la estrategia de apertura y de poder reabrir y reactivar sectores".

Zamora ha recalcado que el Gobierno de Castilla-La Mancha "tiene estrategia, tiene protocolo, funciona el protocolo de vacunación" y ha pedido al PP de Paco Núñez "frenar la hipocresía, la demagogia, el bienquedismo con la hostería porque le falta decir que él es muy hostelero y mucho hostelero".

"Le falta decir alguna salida de tono en ese sentido para querer quedar bien con un sector que lo ha pasado mal, pero que no se merece que se le utilice para intentar generar una querencia partidista, electoral que, evidentemente, ahora no toca", ha subrayado.

Con todo, ha incidido en reclamar a Núñez que "deje de engañar y de hacer demagogia dentro de ciertos sectores de la sociedad castellanomanchega haciendo analogías con Madrid y contéstenos sobre si lo hace interesadamente o es que directamente usted no conoce, y no conocer es no querer, a la comunidad autónoma que usted quiere representar".