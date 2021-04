Mamá, hoy leemos tu cuento: cómo convertirla en la protagonista de un libro para emocionarla en su día

No hay nadie como mamá para hacer que todo en el día a día sea perfecto.... ¡incluso cuando nos hace madrugar! Pero, es que ella sabe que con mimos y cariño no hay nada que no hagamos, ya sea ordenar la habitación en un santiamén o ponernos al día con los deberes del fin de semana. Por eso, llegado su día, no hay nada que nos haga más ilusión que darle las gracias por ser nuestra auténtica heroína, teniendo con ella tantos detalles como se nos ocurran, ya sea preparar un completo desayuno en el que no falte ninguno de sus bocados favoritos o sorprender con algo que no se espere... ¡como convertirla en la protagonista de un libro!

Gracias a MiCuento, lograrlo es fácil, pues nos permiten personalizar diversos títulos para convertir a mamá en la heroína que es y demostrárselo a través de páginas ilustradas que harán las delicias de niños y mayores. Además, por ser lector de 20Minutos, si te decides por este regalo, puedes disfrutar de un descuento del 15% si introduces el código ‘MICUENTO20MINUTOS’ en tu carrito de la compra. Eso sí, tanto el cupón como la campaña del Día de la Madre solo estarán activos hasta el próximo domingo 25 de abril. ¿A qué esperas para hacerte con el regalo más emotivo?

Tres títulos para regalar

- Te quiero tanto, mamá. Este cuento es perfecto para que mamá sepa que es única y que le queremos mucho. Para ello, toda la familia se convierte en protagonista de la historia puesto que, aparte de personalizar el retrato de ella, podemos incluir a los más pequeños de la familia y a otros miembros especiales.

Esta es la portada del libro 'Te quiero tanto, mamá'. Micuento

- Sueña conmigo. Esas mamás capaces de hacer magia y malabares por sus pequeños son las protagonistas de este cuento en el que las brujas hornean galletas y los gigantes duermen como bebés. A través de sus páginas llenas de fantasía y de personajes de cuentos podremos decirle cuánto la queremos.

Portada del libro 'Soñemos juntas, mamá'. Micuento

- La abuela y yo. Y si hay alguien que también merece celebrar este día esa es la abuela, porque no hay nadie que quiera más a sus nietos que ella. Este nuevo título de Micuento es perfecto para disfrutar con la abuela en familia y vivir aventuras entrañables juntos para que ella vuelve a ser niña en un mundo de magia, juegos y ternura.

Portada del libro 'La abuela y yo'. Micuento

