¡Adiós, desorden! Así es el método de almacenamiento con el que tus hijos recogerán solos sus juguetes

Lápices de colores en la alfombra, muñecas entre los huecos que forman los cojines del sofá, bloques de construcción en cada rincón, cochecitos en el pasillo... Da igual el lugar de casa por el que te muevas, siempre hay un juguete fuera de sitio con el que tropezarse. Aunque intentas que no te saque de quicio y recuerdas, como más (o menos) mimo, que hay que dejar cada cosa en su lugar, la realidad es que sabes que los niños no disponen de un espacio único y de fácil organización con el que se puedan esmerar con esta tarea y que, además, sea de fácil acceso cuando llega la hora de jugar. ¡Por qué aquello de 'Con un poco de azúcar', de Mary Poppins, no funcionará en la vida real!

El arcón que instalasteis en sus cuartos es poco efectivo, pues, cada vez que quieren sacar la fábrica de slime(que, por supuesto, dejaron al fondo la última vez que la utilizaron), tienen que dejar por el suelo (¡o por donde se les ocurra!) el resto. Por no hablar de las estanterías abarrotadas de figuritas que lo único que logran es atrapan (o generar) polvo... Sabéis que necesitáis una solución efectiva para organizar sus cuartos y, además, para lograr que lo hagan ellos solitos, pero, a estas alturas, no tenéis espacio ni ingenio para idear una medida salvadora.

A no ser que... Contéis con una estantería de su tamaño, con cajones de colores y muy segura para que siempre tengan los juguetes clasificados, ordenados y a su disposición. Este modelo de Songmics reúne todas estas características y, además, gracias a sus tonos, aporta luz a la habitación de los pequeños. Está disponible en Amazon y su montaje es muy sencillo.

El organizador de juguetes, de Songmics. Amazon

La seguridad, lo más importante

Como padres, la seguridad de nuestros pequeños es una absoluta prioridad. Por ello, debemos apostar por juguetes, muebles y artículos que la garanticen, ya que, durante el juego, los más pequeños suelen ir a 1.000 revoluciones Esta estantería cuenta con las esquinas redondeadas tanto en las cajas como en la estructura para evitar golpes, además de contar con pies de apoyo y un dispositivo de fijación antivuelcos que aseguran la estabilidad por muy llena de juguetes que esté. Por su parte, las cajas, que son de fácil limpieza con agua, son de plástico de PP que tiene mucha resistencia para evitar roturas.

