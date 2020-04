Lo necesario para hacer un desayuno de altura a tu madre en su día está en Kenwood (y con rebajas de hasta el 40%)

El Día del Padre te pilló, un año más, con las manos vacías (aunque esta vez la excusa era de fuerza mayor). Pero tienes claro que el próximo 3 de mayo, las manualidades no van a ser las protagonistas del domingo anual en el que aprovechamos para recordar a nuestras madres lo especiales que son para nosotros. Si bien es cierto que los detalles con ellas no deben faltar nunca, si tenéis la suerte de vivir bajo el mismo techo, este día es perfecto para que comience a la altura de nuestras progenitoras. Y qué mejor manera de conseguirlo que con un desayuno completo protagonizado por un zumo de naranja recién exprimido, unas tostadas en su punto con mermelada casera o con algunas de las tartas que no necesitan de levadura ni de harina para hacer las delicias de, en este caso, tu mamá.

Eso sí, para preparar un desayuno tan especial como el Día de la Madre merece, hacen falta electrodomésticos de calidad que saquen a relucir las dotes culinarias que todos tenemos (aunque algunos se resistan a demostrarlas). En Kenwood, como motivo de esta fecha, han decidido ponértelo fácil y, por eso, hasta el próximo domingo, 3 de mayo, muchos de sus productos están sujetos a rebajas de hasta el 40% para que puedas sorprenderla desde primera hora del día y, además, ayudarle con la renovación de los gadgets de la cocina.

Cinco aliados para sorprender a tu madre con un desayuno de altura

- Las tostadas en su punto con este tostador. Un buen pan (incluso puedes animarte a preparar el de masa madre) es el punto de partida para conseguir unas buenas tostadas. Para que estas ni se te quemen ni se te queden sin tostar, debes contar con un buen tostador. Este de Kenwood, con un 23% de descuento, tiene cinco niveles de tostado e incluso puede descongelar alimentos

Este tostador tiene cinco niveles de tostado. Kenwood

- Mermeladas en el desayuno y muchas elaboraciones para el resto del día con el robot de cocina. Una vez tenemos las tostadas perfectas, tenemos que acompañarlas de una mermelada, a poder ser casera, para disfrutar de todo el sabor de las frutas. Este robot de cocina, rebajado un 42%, puede elaborar una de melocotón, de fresa, o del sabor favorito de tu madre. Además, este pequeño electrodoméstico será de mucha utilidad luego, ya que en él se pueden preparar un sinfín de recetas. Procesa alimentos, dispone de varios programas de cocción y es capaz de preparar hasta cuatro platos a la vez. ¿Qué más se puede pedir?

Este robot de cocina tiene un 42% de descuento. Kenwood

- Una batidora muy completa para preparar crepes, tartas y otras masas. ¿Quién puede resistirse a unas tortitas o a unas crepes para desayunar? Con esta batidora, que puedes comprar con un 26% de rebaja, podrás preparar cualquier masa y, si te animas, la base de una tarta para obsequiar a tu madre en la merienda. Este set, además de la potente batidora, incluye un vaso medidor, una picadora, varillas y pasapurés.

Este set tiene todo lo necesario para preparar mezclas. Kenwood

- Un café con la leche bien caliente con este hervidor. Sabes que a tu madre le encanta tomar un café con leche bien caliente nada más despertar, así que este hervidor será el mejor aliado para conseguir que la temperatura de la leche sea la más adecuada. Su pequeño tamaño facilita su almacenaje y, además, dispone de un filtro de cal para que esta no pase a las bebidas. Ahora puedes conseguirlo con un 30% de descuento.

Este hervidor tiene un filtro de cal. Kenwood

- ¿El zumo? Mejor recién exprimido. No hay desayuno especial que se entienda sin la presencia de un zumo, pero, eso sí, debe ser recién exprimido. ¡Tu madre no se merece menos! Este exprimidor, además de tener un diseño elegante, efectúa una rotación en dos sentidos para extraer el máximo jugo. El recipiente tiene una capacidad de 1 litro y puedes conseguir este pequeño electrodoméstico con un 30% de descuento.

Con este exprimidor se saca el máximo partido a la fruta. Kenwood

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Kenwood y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.