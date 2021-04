Lluvia de críticas a Tamara Falcó en redes por sus opiniones en 'El hormiguero' sobre las vacunas

Tras la entrevista por videollamada al actor estadounidense Bryan Cranston este jueves en El hormiguero, Pablo Motos dio paso a la tertulia con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

La semana pasada, las opiniones de la hija de Isabel Preysler sobre la vacuna de AstraZeneca afirmando que "preferiría no ponérmela, la verdad. Desde un principio dije que quería la de Pfizer", levantaron mucha polémica.

Este jueves, se volvió a hablar del tema en la tertulia del programa de Antena 3 donde, una vez más, Falcó insistió en que no era partidaria de esa vacuna y que sería capaz de rechazarla si se la ofrecieran porque "quiero poder elegir", afirmó la colaboradora.

Motos le preguntó: "Si te dijeran: Hola Tamara, te vamos a poner AstraZeneca", ella le contestó entre risas: "Pues le diría: Ciao, pescao", provocando la sorpresa en el presentador y el resto de tertulianos.

"No me quiero vacunar con AstraZeneca porque deseo que me aseguren que la vacuna que me van a poner es segura y, por ahora, Pzifer es la que está dando mejores resultados", afirmó la hija de Isabel Preysler.

Que añadió: "Prefiero que sigan llegando dosis y esperar un poquito más. Es también mi libertad". Roca le contestó que "con ese tipo de decisiones también ponemos en riesgo la vida de otras personas porque sino aprovechamos las vacunas que tenemos y no creamos una sociedad protegida vamos a acabar contagiando a gente que se va a poner muy mala y que se va a morir".

Falcó señaló: "¿Y si me toca la persona que se muere de un trombo?", a lo que la valenciana contestó: "¿Y sales a la calle y te cae una maceta? Hay riesgos en la vida y en una situación tan complicada, podemos asumir un mínimo riesgo para que la gente pueda seguir funcionando".

Las opiniones de la marquesa de Griñón generaron mucha polémica en redes, donde recibió una lluvia de críticas: "Cómo se puede opinar tan a la ligera de una cosa tan seria como son las vacunas", "muy mal el discurso de Tama Falcó" o "está sembrando dudas sobre la vacunación", entre otras.