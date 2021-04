Este miércoles, Rocío Carrasco se enfrentó en su serie documental a la entrevista de su tío, Amador Mohedano, en Sábado Deluxe en la que hablaba mal de Fidel Albiac. Tras sus palabras, la hija de la Jurado aseguró que no se iba a pronunciar públicamente porque primero iba a "hacerlo por la vía judicial".

"Es una entrevista guionizada desde un principio", aseguró Rociíto. "Por desgracia es familia mía", sentenció después.

Este jueves, Sálvame ha podido hablar con Amador Mohedano, quien ha querido desmentir algunas de las afirmaciones que había hecho Kiko Jiménez en el plató. "Kiko Jiménez, gracias por la defensa, porque allí ya la tienen canonizada", le ha dicho con ironía refiriéndose a Rocío Carrasco.

Después, los tertulianos le han preguntado por la denuncia que dijo su sobrina que le iba a interponer. "Está en su derecho. A ver qué es lo que denuncia y a ver qué reacción tomo yo luego. Porque yo sí cuento la verdad y en mi familia estamos todos de acuerdo", ha respondido.

"El tema de los malos tratos, os lo juro, no lo sabía. Ni yo ni mi hermana Gloria, ni el entorno más cercano. Si yo llego a saber eso, reacciono de otra forma", ha asegurado Amador Mohedano. "Al ver lo que estáis documentando y enseñando, me quedo helado, igual que toda España. Pero no sabíamos nada".

"Me quedo helado porque me deja muchas dudas. Me he quedado pensando y digo: '¿Joder, como es posible que haya pasado esto?'", ha añadido. Entonces, Kiko Hernández le ha preguntado si iba a seguir teniendo relación con Antonio David, y él ha contestado que prefería a esperar a que terminase el documental: "Yo me estoy apuntando cosas por si llega el momento de que tengo que hablar. Si tengo que documentar algún dato, lo voy a documentar".

Entonces, María Patiño le ha pedido contundencia en su opinión sobre Antonio David, y él ha sido muy sincero: "Nadie queríamos a Antonio David, nadie de la familia. Nadie queríamos a Fidel, nadie de la familia. ¿Es contundente o no? Hoy en día, yo a Fidel ni en pintura. Llevo diciéndolo mucho tiempo".