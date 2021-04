El comentario de Antonio David que sorprendió a la propia Rocío Carrasco: "Es homófobo hasta con su propio hijo"

Este miércoles, Telecinco emitió el séptimo capítulo de Rocío: contar la verdad para seguir viva. Se trató de uno de los capítulos más duros hasta la fecha, pues ilustró la muerte de La más grande y cómo el propio Antonio David aprovechó los cuatro meses en los que la cantante trató en Houston su cáncer de páncreas antes de morir para hacer maniobras con la finalidad de asegurarse -y ampliar- la herencia de Rocío y David Flores.

Como en los episodios anteriores, se mostraron muchas de las innumerables intervenciones televisivas de Antonio David Flores en televisión. Y es que, con las informaciones aportadas por la docuserie, estas adquieren nuevos matices y sirven para comprender mejor todo.

En algunos de esos vídeos de la hemeroteca, el guardia civil se muestra agresivo y con una clara intención de acallar como sea a quienes no perpetúan su versión y la cuestionan o hablan a favor de Rocío Carrasco, como fue el caso del periodista Diego Arrabal o de José Ortega Cano, quien se atrevió a llamarle "maltratador" en un programa, aunque dicha palabra cayó en saco roto.

Sin embargo, otras declaraciones causaron también un gran impacto en redes pese a que las hizo sin ese tono. De hecho, parecía una broma. La propia Rocío Carrasco se quedó perpleja ante unas imágenes que aseguró que no había visto antes. Tanto es así, que eligió morderse la lengua tras comentar que lo que se le pasaba por la cabeza no estaba bien decirlo.

Se trató de un comentario homófobo y sobre David, el hijo pequeño de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. En medio de una tertulia en Día a Día del 29 de junio de 2004, el guardia civil decía: "Es lo que tiene... a veces me encuentro a David con faldita". La demoledora frase llegó después de que el colaborador contara que su hijo disfrutaba al cantar el tema Como una ola, de su abuela Rocío Jurado.

-Antonio David: “El problema es que a veces a mi hijo lo veo con falditas”



QUE CERD0 y homófobo 😤 #RocioVerdad5 pic.twitter.com/rxaifvAXxB — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) April 14, 2021

"¿Canta como Rocío Jurado o como Ortega Cano?", quiso saber antes la presentadora. "Lo ideal es que cante como su abuela, porque lleva su sangre. Creo que ha quedado clara la respuesta", dijo Flores, dando a entender que el niño no cantaba bien. La presentadora, entonces, comentó que "todo se pega", ante lo que el guardia civil hizo el criticado comentario: "Eso sí y ese es el problema, ese es el problema... que muchas veces lo veo con falditas y eso".

"¿Cómo? Yo estas imágenes que acabo de ver no las había visto, pero me parece muy fuerte. Lo dice con maldad. Ahora mismo no te puedo decir nada de esto, porque se me pasan por la cabeza muchas cosas que no debo decir", comentó Carrasco. La reacción se extrapoló a las redes, que no tardaron en afear el comentario e, impactados, comentar que fuera "homófobo con su propio hijo".

Las perlas homofóbicas que suelta Antonio David por la boca son verdaderamente repugnantes. Y eso ya dice mucho de lo que es como persona, más allá de lo que sea o no como padre. #RocíoVerdad5 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) April 14, 2021

No nos debe sorprender la homofobia de AD por el comentario de su hijo... ya había sacado la patita antes... #RocioVerdad5 pic.twitter.com/GQ1ZSSvorx — Marian🦎🖼️ (@marian_nfnt) April 14, 2021

Periodista: todo se pega.

El ser: sí, a veces lo veo con faldita y todo.



POTO. #RocíoVerdad5 — Sword (@SwordGH) April 14, 2021

“Ese es el problema que a veces le veo con faldita” QUE ASCO, QUE ESTAS HABLANDO DE TU PROPIO HIJO #RocioVerdad5 — Destler Suescun💫🕊 (@DestlerGH) April 14, 2021

El comentario de la “faldita” y que “todo lo malo se pega” en relación a la supuesta homosexualidad de Ortega Cano es de las cosas más rancias, homófobas y asquerosas que podría decir el ese “padre impío”.#RocioVerdad5 — Jose 🔻🏳️‍🌈 (@jvg1997) April 14, 2021

Presentadora: todo se pega



AD: si eso si, Ese es el problema, que muchas veces lo veo con faldita y eso



QUE ASCO



#RocíoVerdad5 pic.twitter.com/uDwDhB9acm — Mave (@Cruelladevil29) April 14, 2021

Antonio David diciendo que a veces lo malo se pega y veia a su hijo con falditas



Vaya pedazo de c3rd0 #RocioVerdad5 — Salseo💫 (@TVSALSEO) April 14, 2021

Asqueroso el comentario sobre su hijo que hace A D

EL GRAN PADRE#RocioVerdad5 pic.twitter.com/jsDG1GehcA — MaryGH2 (@Mary202085797) April 14, 2021

'Ese es el problema, que muchas veces lo veo con faldita'



PERDONA????? puto asco de Antonio David #RocioVerdad5 — j o t a (@jotakx) April 14, 2021

Antonio David: “El problema es que las costumbres se pegan, a veces veo al niño con faldita, con eso te lo digo todo”



MALTRATADOR MACHISTA Y HOMÓFOBO LO TIENE TODO

#RocioVerdad5 pic.twitter.com/U0FQlczSwL — sober (@manuxbpx) April 14, 2021

Antonio David sobre su hijo hace 20 años “lo malo es que a veces lo veo con falditas”



Pedazo de cerdo asqueroso de mierda

#RocioVerdad5 — Srta Picky (@SrtaPickyGH) April 14, 2021