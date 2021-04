Rocío Monasterio ha visitado este jueves el plato de Espejo público, donde ha arremetido contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia y ha aprovechado para denunciar los altercados de Vallecas producidos durante el mitin de su partido. La candidata de Vox para las elecciones madrileñas ha insistido en el plan de vacunación y ha denunciado que no se estén cumpliendo los plazos prometidos por el Gobierno.

La diputada de la Asamblea de Madrid ha dirigido la conversación alrededor de la actuación policial a la hora de proteger a sus compañeros y los simpatizantes de su partido. No obstante, la conversación se ha tensado cuando la candidata a iniciado un debate sobre el caso de una menor de 16 años que fue víctima de abusos sexuales en grupo en el Parque del Oeste en Madrid. Los argumentos de la política han indignado a la presentadora.

"Esta izquierda radical que practica el terrorismo contra los vecinos de Madrid no quiere que nosotros hablemos. No quiere que nosotros hablemos del problema de la ocupación que hay en muchos barrios madrileños, no quieren que hablemos de las manadas de menas que están amenazando... El otro día, abusaron de una niña de 16 años en el Parque del Oeste trece menas. Y aquí nadie dice nada. Desde luego, la señora Irene Montero y Belarra de esas mujeres no van a hablar porque, claro, como eran inmigrantes ilegales, están calladitas...", ha comentado Monasterio.

La política ha continuado arremetiendo contra las condiciones en las que viven en España los inmigrantes: "Españoles que han cumplido con todas sus obligaciones y que han trabajado durante 40 años, han pagado impuestos... Y resulta que un inmigrante ilegal tiene más ayudas sociales que el autónomo que ha trabajado 40 años", ha continuado la diputada de Vox.

El enfado de Susanna Griso

La presentadora, asombrada, no daba crédito a las palabras de su invitada y, molesta, ha interrumpido su discurso: "Me llama mucho la atención, señora Monasterio, que una persona que se define como católica practicante hable de manadas de menas... Les tratan ustedes como animales y son chavales que están en un limbo legal, que no pueden trabajar. Las condiciones para trabajar aquí son imposibles". "A la que trataron como a un animal fue a la chica de 16 años que podría ser su hija o mi hija", ha replicado Rocío Monasterio.

"Yo entro en una agresión sexual que puede cometer un mena o un español. Pero hablar de manadas de menas me horroriza", ha sentenciado la comunicadora, enfadada. Monasterio ha seguido insistiendo sobre el tema de la menor víctima de abusos sexuales y Susanna Griso ha pedido una mayor tutela sobre estos menores no acompañados. "¿Por qué no nos planteamos que están en la calle sin poder trabajar, sin poder estudiar?", ha añadido la presentadora.

Presupuesto para los menas

Monasterio ha acusado a algunos políticos de practicar un efecto llamada para que familias extranjeras manden a sus hijos a buscarse la vida en España. La candidata madrileña ha asegurado que en la Comunidad de Madrid se paga 4.700 euros al mes por cada mena, dato que le ha tirado por tierra Susanna Griso al comentar que no ha encontrado ese dato en ninguna fuente fiable.

"Más argumentos a mi favor, señora Monasterio. Si se ha hecho esa inversión que usted dice, ¿luego los dejamos en la calle? ¿Para qué? Compara usted realidades distintas", ha defendido la conductora del magazine matutino. "¿4.700 euros por mena para que abusen de una niña como el otro día?", ha insistido la diputada. "No nos vamos a poner de acuerdo en esta cuestión", ha terminado la periodista catalana al ver que la tensión de la entrevista seguía subiendo.