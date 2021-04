Patricia Pardo regresa a 'El programa de Ana Rosa' y revela haber dado positivo en Covid-19: "Lo pasé mal, pero en casa"

El plató de El programa de Ana Rosa cambió sus caras por completo cuando, hace dos semanas, varios de los personajes habituales se vieron obligados a confinarse en sus casas debido a algunos casos positivos en Covid-19. La propia Ana Rosa Quintana abandonó el plató en directo y, desde ese momento, se confinó durante diez días en su casa.

También su compañero Joaquín Prat siguió los pasos de la presentadora madrileña. Sin embargo, de quien no se sabía absolutamente nada era de Patricia Pardo, cuyo abandono del programa se convirtió en todo un misterio para los espectadores del matinal de Telecinco.

En su regreso a su puesto de trabajo, Quintana explicó que debía ser la propia Patricia quien comentase el motivo de su ausencia. Muy sincera, la periodista gallega reconoció haber dado positivo en coronavirus: "Lo pasé mal, pero en casa. Los primeros días fueron complicados, aislada y mirándome la saturación".

Además, su confinamiento no se ha limitado a los diez días estipulados por Sanidad: "Después de esa primera semana de confinamiento mi familia dio positivo y tuve que estar otra semana de cuarentena en casa por mis hijas", comentaba la colaboradora. Afortunadamente, las pequeñas resultaron ser asintomáticas y hoy se encuentran perfectamente.

Tras la revelación de su compañera, Ana Rosa comentó que su aislamiento se debió al positivo de Pardo: "Nos comunicaron en directo que Patricia había dado positivo. Me hicieron una prueba de antígenos, respetando el protocolo de esta cadena. Aun así, para más seguridad, como Patricia está aquí sentada y yo aquí, y hablamos sin mascarilla, me tuve que ir de cuarentena. Me parece algo razonable. Gracias a Dios yo no lo tuve, pero te hemos echado mucho de menos", comentó la presentadora.

Ahora, con el test negativo y los anticuerpos en su organismo, Patricia Pardo ha regresado a su puesto en el espacio de actualidad. La periodista ha agradecido el cariño recibido por parte de sus compañeros, que no dudaron en enviarle flores durante la cuarentena.