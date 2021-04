Kanye West responde a la petición de divorcio de Kim Kardashian solicitando la custodia de los hijos

Hay que partir de la base de que hasta hace bien poco Kanye West pensaba que su esposa no se iba a divorciar de él, pero de un tiempo a esta parte se ha dado cuenta de que Kim Kardashian no solo no bromeaba, sino que iba bastante en serio con su separación, por lo que el rapero ha tomado dos resoluciones: dejar de hablarle y responderle a su petición exigiendo también la custodia de los cuatro hijos que tienen: North, Saint, Chicago y Psalm.

De lo primero se ha encargado de informar Page Six, que asegura que el músico de 43 años habría dejado claro a la socialité que para dirigirse a él, dado que ya no viven juntos, habrá de contactarle a través de su séquito y su servicio de seguridad. Ha cambiado su número de teléfono para ello.

Y lo segundo lo ha dado en exclusiva esta madrugada el portal TMZ. Según el medio norteamericano, West habría calcado "como un espejo" las peticiones de la influencer y empresaria de 40 años en los documentos legales que presentó hace ya casi dos meses (el 19 de febrero).

Es decir, que el que fuera candidato a la presidencia de Estados Unidos solicita la custodia legal y física conjunta de los 4 hijos de la pareja. Aunque parezca una confrontación, nada más lejos de la realidad: la custodia compartida no significa automáticamente un reparto equitativo 50/50 del tiempo, sino que con toda probabilidad será Kimberly quien tenga a North, Saint, Chicago y Psalm la mayor parte del tiempo, regulando entre ellos un régimen de visitas.

Es decir, que están muy cerca de un acuerdo entre ambas partes que pueda ser luego aprobado por el tribunal, dado que tanto Kanye como Kim están comprometidos al cien por cien en llevar a cabo el co-parenting a pesar de no estar juntos por el bien de sus hijos.

Lo más probable es que los documentos presentados por el rapero tengan más que ver con la manutención conyugal, algo que no quiere llevar a cabo pus entiende que su milmillonaria exesposa es suficientemente independiente como para necesitar algo de terceros y no valerse por sí misma. En esto parece ser que Kim le ha dado la razón y no quiere la mensualidad, así como que cada una de las partes pagará los gastos jurídicos que le corresponda.

Aunque podría haberse dado como el divorcio más grande de la historia debido a la inmensa fortuna de ambos, como ha quedado en teoría establecido, ambos se guiarán por el acuerdo prematrimonial que firmaron hace varios años y que afectará tanto a temas monetarios como a sus propiedades, que no variarán de manos, haciendo mucho más sencilla la transición.