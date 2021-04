Kim Kardashian es oficialmente nombrada milmillonaria por la revista Forbes

Como su padre, Robert Kardashian, Kimberly se está sacando la carrera de Derecho para ser abogada. Pero es de sobra sabido, como ella ha declarado, que su objetivo es altruista: ayudar a los presos en el corredor de la muerte o en cadena perpetua por delitos que no cometieron pero que la justicia norteamericana no revisa. Porque desde luego no está haciendo esto por dinero, como acaba de constatar la revista Forbes.

La publicación económica ha nombrado oficialmente a la celebrity y empresaria una de las persona más ricas del mundo, incluyéndola por primera vez en su lista de milmillonarios, un club exclusivo al que ha podido acceder gracias al increíble aumento de su fortuna que se ha producido en el último año.

Gracias a sus dos lucrativos negocios dedicado a belleza, moda y estilos de vida (KKW Beauty y Skims), el reality junto a sus hermanas Keeping Up With The Kardashian, los contratos de imagen y acuerdos promocionales y otras pequeñas inversiones, Kim Kardashian ha pasado de 780 millones de dólares el pasado octubre a 1.000 millones en el último recuento que ha hecho la revista de corte crematístico.

Sobre todo, explican desde Forbes, los grandes aciertos de la aún esposa de Kanye West (porque el músico aún no se cree que todo esto vaya en serio y, de hecho, está por ver si no se convierte dadas las cifras que ambos manejan en el mayor divorcio de la historia) han sido dos movimientos que han catapultado su nombre.

El primero fue vender en 2020 el 20% de sus participaciones de su propia y muy lucrativa compañía, KKW Beauty, a Coty, una macroempresa de productos de belleza a nivel global, lo que le reportó inmediatamente 200 millones de dólares. El otro movimiento fue, en 2019, lanzar Skims, que en apenas unos meses ya agota cada producto que sale al mercado gracias a una campaña de promoción sencillísima: ella tiene 213 millones de seguidores solo en Instagram.

Hay que recordar que el año pasado la revista se equivocó con Kylie Jenner, la hermana menor de Kim y que Forbes nombró "la milmillonaria más joven de la historia", aunque un error en su declaración tributaria le dejaba una fortuna únicamente de 900 millones de dólares. Ahora sí, una de las Kardashian ocupa un puesto en la élite de las élites.