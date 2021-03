Kanye West aún cree que Kim Kardashian no se divorciará de él

Ya ha hablado de ello hasta Kris Jenner dando por seguro que no hay marcha hablar. Y es la madre de Kim Kardashian, algo tiene que saber sobre su divorcio con Kanye West. Sin embargo, parece que el músico sigue resistiéndose a la idea de que todo esto sea definitivo y que dan igual temas de si aún llevan o no los anillos de compromiso, que la esperanza es lo último que se pierde.

Tal y como han afirmado varias fuentes al portal Hollywood Life, el autor de éxitos como Flashing Lights o Runaway no cree que la celebrity de 40 años acabe por solicitar el divorcio... a pesar de que ya se sepa que presentó los documentos necesarios el pasado 18 de febrero.

"Kanye conoce bien a Kim y sabe que ella no quiere todo esto", explican los informantes del medio, algo que contrasta con la percepción que se tiene desde fuera de cómo ha sucedido esa separación hasta el punto de vivir de forma separada: él en su rancho de Wyoming (no solo, claro, sino con su equipo y su séquito) y ella con los 4 hijos de la pareja en la residencia que tiene en Los Angeles y centrándose en su carrera de Derecho, de la que ya ha superado el ecuador.

Aún así, esta fuente insiste: "Kanye no cree que [Kimberly] lo haga. Ve todo esto como un movimiento de ajedrez y por eso él aún no ha movido ficha. Y parece que como él no tiene planeado hacer nada de nada, toda la familia [las Kardashian] está alucinando".

Quizá a Kanye le esté confundiendo el hecho de que Kim Kardashian no se haya quitado el apellido West de su Instagram, pero lo cierto es que Kim Kardashian está más que nunca con la mirada puesta en sus nuevos negocios con sus hermanas y, además, que esta separación podría ser el mayor divorcio de la historia por la cantidad de dinero que movería.