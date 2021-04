Podemos-Equo, Foro y Ciudadanos exigen la convocatoria de la bolsa de empleo de la Empresa Mixta de Tráfico

El objeto de la propuesta es atajar los problemas de falta de personal, ya que, actualmente, cada controlador está supervisandoentre 350 y 500 vehículos estacionados en la zona ORA en su turno cuando, según el contrato de concesión, esta cifra no debería superar los 200 vehículos. Así lo han puesto de manifiesto en una rueda de prensa conjunta.

"El Comité de Empresa lleva años pidiendo esta bolsa de empleo para garantizar la calidad del servicio y las condiciones laborales, ha apuntado por su parte la portavoz de Podemos-Equo Xixón, Laura Tuero.

"Con una tasa de desempleo del 21,3 por ciento en Xixón, casi 25.000 personas en paro, parece que el Equipo de Gobierno no ve que sea razón suficiente para que desde lo público se exija el cumplimiento de las condiciones laborales de los pliegos y se fomente el empleo", ha añadido, según una nota de prensa de la coalición morada y verde.

Asimismo, según los datos de los que disponen, la empresa ha reducido el número de contrataciones, especialmente durante el periodo vacacional, ha movido trabajadores de servicios de control a servicios administrativos, no ha cubierto todas las bajas de media y larga duración y no ha cubierto todas las jubilaciones que se han producido.

"Los problemas de falta de personal comienzan en 2016-2017 y desde entonces comienzan las pegas por parte de la empresa para la contratación de personal", ha indicado el edil de Foro Pelayo Barcia.

"Vemos una muestra más del trilerismo político de PSOE e IU, que solicitaron en repetidas ocasiones que la bolsa se pusiera en marcha cuando estaban en la oposición y cuando están en el Gobierno local están mirando para otro lado ante el incumplimiento de los pliegos", ha señalado, en su caso, el concejal de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo.

Han recordado, asimismo, que a mediados de 2018, cuando el Ayuntamiento de Gijón renovó la concesión a esta empresa, exigió la constitución de una bolsa de empleo para garantizar la correcta prestación de servicios hasta 2031.

Durante el primer trimestre de 2019, se inició la puesta en marcha de la bolsa de empleo con la redacción de unas bases que fueron aprobadas por el Consejo de Administración.

En este sentido, el grupo municipal Xixón Sí Puede solicitó públicamente que se buscase la paridad y que se diese prioridad a las víctimas de violencia de género en la contratación. "Pero esasbases jamás fueron publicadas", han criticado. De hecho, el pasado marzo desde la empresa se indicó que esta bolsa no era necesaria.

Tampoco ven normal los tres grupos municipales que pidan compensaciones por pérdidas cuando no están cumpliendo con el convenio firmado.

"No sabemos si legalmente pueden, que podrán, pero no es de recibo que por un lado la empresa esté pidiendo compensaciones por las restricciones de la pandemia y por otro no esté cumpliendo el convenio", ha señalado, por su parte, Barcia.

Por todo ello, los tres grupos municipales propondrán al Pleno instar al presidente de la EMT, que tiene un 40% de participación del Ayuntamiento, a realizar todas las actuaciones pertinentes para realizar la convocatoria de la bolsa de empleo.

"Pediremos que el Equipo de Gobierno realice todas las actuaciones necesarias ya, especialmente antes del verano que es cuando ocurren los mayores problemas en el servicio con las vacaciones de la plantilla que no se cubren, provocando una sobrecarga de trabajo", ha añadido Pérez Carcedo.