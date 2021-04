El colegio San José, el CEIP Estela de Zurita y el IES José María Pereda, ganadores del concurso ONCE en Cantabria

20M EP

NOTICIA

Los colegios San José, Estela de Zurita y José María Pereda han sido seleccionados como ganadores de Cantabria en la 37 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a realizar carteles, cuñas de radio o spots para hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías y no un abuso que puede conllevar riesgos y consecuencias no deseadas.