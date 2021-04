El Gobierno de Aragón respalda la promoción del vino aragonés en Asia.

En total, 18 bodegas de las cuatro denominaciones de origen aragonesas -Somontano, Campo de Borja, Calatayud, Cariñena-, Vinos de la Tierra y Vino de Pago han participado desde septiembre del año pasado en los eventos convocados dentro de la estrategia de promoción del vino aragonés en Asia, y de la campaña 'Aragón, Alimentos Nobles' del Gobierno de Aragón.

En estos nuevos formatos, adaptados a las circunstancias de la pandemia, los únicos representantes que viajan a Asia son las botellas de vino, para que profesionales seleccionados en destino puedan conocerlos con los cinco sentidos, ha informado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Las muestras enviadas se catan y se presentan, bien a través de videoconferencias o con el apoyo de los importadores de las bodegas en destino. Más de 150 catas virtuales y multitud de encuentros con importadores se han celebrado en el marco de estos eventos. Hasta 13 eventos han tenido lugar ya en diferentes ciudades de China, Corea del Sur y Taiwán. A lo largo de este año se sumarán más convocatorias en destinos como Shanghai, Chengdu, Seúl, Singapur o Taipéi.

La asistencia -virtual o a través de un representante en destino- ha permitido a las bodegas aragonesas conocer a distribuidores, comerciales, tiendas especializadas, restaurantes y profesionales del vino. Los sumilleres de la Asian Sommelier Institute, expertos en vino, acompañan a los compradores en destino para dar apoyo en las catas.

Para las bodegas aragonesas, estos nuevos formatos son una buena forma de realizar promoción internacional, tal y como ha podido constatar la directora general de Promoción e Innovación del Gobierno de Aragón, Carmen Urbano.

"En el entorno actual y ante la imposibilidad de largos viajes internacionales, estas reuniones virtuales 'one to one' con compradores posibilitan a las bodegas presentar y catar los vinos directamente con los responsables de compra. A pesar de los 10.000 kilómetros que nos separan con estos mercados y del nuevo formato, tanto los importadores como las bodegas se han adaptado y están consiguiendo ya resultados", ha explicado la directora general.

"En uno de los momentos álgidos de la pandemia en Europa, por medio de estos eventos ayudamos a nuestros importadores a que pudieran dar a conocer nuestros vinos a nuevos clientes en Seúl, Taipei y Shenzhen. La situación sanitaria en ese momento sí permitía celebrar este tipo de eventos y los distribuidores, tras un tiempo de poca actividad, estaban deseando conocer nuevos vinos", ha añadido Urbano.

"La promoción internacional del vino de Aragón no se detiene, se adapta al entorno internacional. Observamos gran interés de los compradores asiáticos por conocer novedades de los países productores, si bien saber proyectar la diferenciación de los vinos y su lugar de origen es más importante que nunca: la competencia, tras unos meses complejos con poca rotación de stock, es más alta si cabe. En ese punto apoyamos a nuestras bodegas en un momento clave para las exportaciones de vino", ha concluido el director gerente de Aragón Exterior, Ramón Tejedor.

Las convocatorias abiertas para 2021 pueden consultarse en la web de Aragón Exterior: '