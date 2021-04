Adriana Lastra y otros políticos critican la entrevista al exalcalde condenado por el caso Nevenka: "No tenéis vergüenza"

La entrevista que la noche de este jueves ha realizado Castilla y León Televisión al exalcalde de Ponferrada Ismael Álvarez, condenado por acosar sexualmente a la exconcejala Nevenka Fernández, ha causado el rechazo de varios políticos, entre ellos la vicesecretaria general del PSOE y portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, que ha dirigido duros comentarios en contra de la cadena: "No tenéis vergüenza".

En la entrevista, el exalcalde se ha negado a pedir perdón a Nevenka, ha asegurado que no se arrepiente de nada porque su condena fue absolutamente injusta y se ha declarado "inocente".

La entrevista ha sido realizada por el periodista José Luis Martín, director del programa Cuestión de prioridades, quien ha comenzado las preguntas advirtiendo que Castilla y León Televisión ha estado y está al lado de las víctimas de cualquier tipo de violencia y en especial con las que sufren acoso sexual.

Lastra ha criticado en Twitter a la televisión castellanoleonense por dar voz a un condenado por acoso. "Para Castilla y León Televisión es Cuestión de Prioridades darle voz a un acosador condenado. No a Nevenka, ni a su abogado, o a las asociaciones de mujeres que la apoyaron. No, a su acosador. Es inadmisible. No tenéis vergüenza."

También el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha criticado a la cadena. "El espectáculo o la audiencia no valen como excusa y menos si se trata de dinero público", ha escrito en Twitter. "La voz debe ser para la víctima, nunca para un condenado por acoso. Creímos, por un momento, que habíamos avanzado en igualdad pero en Castilla y León hay quienes no cambiarán nunca".

Nuri Rubio, secretaria de Organización del PSOE en esta Comunidad también ha sido muy crítica por esta entrevista y ha dicho que ha dado "mucho asco".

Desde Podemos, Pablo Fernández, secretario de organización del partido en esa comunidad ha tachando al exalcalde de Ponferrada de "miserable" e "impresentable", y ha cuestionado que se le dé espacio en una cadena pública.

También la secretaria de acción institucional de Podemos en Castilla y León, Lorena González, ha considerado "indecente" llevar a acosadores a la televisión.