Ismael Álvarez, exalcalde de Ponferrada condenado por el caso Nevanka: "No tengo que pedir perdón por lo que hice"

Tras 19 años, Ismael Álvarez, el que fuera alcalde de Ponferrada condenado por acoso sexual en el 'caso Nevenka' ha vuelto a pronunciarse este jueves sobre su condena ante las cámaras de Castilla y León Televisión, manteniendo lo que ya ha defendido en otras ocasiones: que es "inocente" y no tiene "nada de qué arrepentirse".

La entrevista, realizada en el programa Cuestón de Prioridades, ha incidido en el escándalo que recientemente ha vuelto a remover el documental de Netflix Nevenka, que no sólo detalla los pormenores del caso, sino que retrata el calvario social que tuvo que sufrir la víctima, Nevenka Fernández, y que incluso la llevó a abandonar la ciudad leonesa.

Álvarez, en todo momento, se ha mostrado a la defensiva, calificando su sentencia de "injustísima" y achacándola a que "un juez quería condenarme". Para ello, se apoya en el voto particular del magistrado Antonio Martínez Villanueva, que se manifestó a favor de su absolución en la condena original.

En este sentido, ha manifestado que no encuentra motivos para estar arrepentido ("No tengo que pedir perdón por lo que hice", ha llegado a decir) y ha acusado a Fernández de mentir, asegurando que puede "demostrar 30 mentiras suyas", pese a que el entrevistador, Jose Luis Martín, le ha recordado en varias ocasiones que el tribunal desestimó dichas pruebas.

"A mí me han condenado sin pruebas", "no he cometido ningún delito", "al más mínimo error habría pedido perdón, pero no hubo error", son algunas de las frases que ha proferido Álvarez este jueves.

Además, ha presumido de "tener desde aquel día hasta hoy el apoyo de los ponferradinos", al tiempo que ha negado que la presión social provocase que Fernández tuviera que abandonar la localidad: "Nadie la echó de aquí, en Ponferrada cabemos todos".

Álvarez, incluso, ha llegado a declarar que está "a favor de la lucha de la mujer", que condena "sin fisuras todo tipo de acoso" y que iría a manifestaciones feministas, pero que sería mal recibido por, precisamente, el caso Nevanka. "Más respetuoso que yo no hay nadie", ha afirmado.

En un momento dado, la conversación ha tomado un cariz más tenso, y Álvarez se ha quejado de "no estar nada de acuerdo" con el enfoque de las preguntas de Martín. El punto más bronco ha llegado cuando Martín le ha preguntado si había pensado en el padre de Fernández, ante lo cual el exalcalde ha contestado nombrando a su madre "que también lo pasa mal", ha preguntado "cuándo se acaba una condena", ha defendido que viene de "una familia muy seria" y que todos en Ponferrada "saben de la familia que viene uno". "Tráteme usted como un ser humano, soy un ser humano", ha reclamado antes de finalizar.