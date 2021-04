Expertos analizarán en Fycma los retos de la transformación y el futuro laboral en el foro 'Working for what'

Como previo al evento principal, que se celebra del 22 al 24 de marzo de 2022, este jueves se han presentado la jornada 'Working for What Day', que tendrá lugar el 27 de mayo de este año y el documental en el que 12 expertos ofrecen su punto de vista sobre la transición de los procesos de trabajo marcado por factores como la digitalización, la formación continua o la innovación.

También se abordará el reto de la sociedad para adaptarse a unos ecosistemas laborales que evolucionan cada vez más rápido. El foro cuenta con el impulso del Ayuntamiento de Málaga, Future For Work Institute como 'knowledge partner' y Harvard Deusto como 'media partner'.

La periodista María Casado ha conducido el acto de presentación que ha contado con la participación del alcalde de la capital, Francisco de la Torre; Santiago García, fundador de Future for Work Institute, y Carina Lopes, directora del Think Tank de Digital Future Society en Mobile World Capital.

El documental recoge los puntos de vista de expertos y representantes de instituciones y entidades vinculadas a las distintas temáticas que aborda el evento, como es el caso de Elena Gómez del Pozuelo, presidenta de la Asociación Española de la Economía Digital, y Canamedis Lab, cofundadora de BebedeParis.com y Womenalia.com.

También participa Roberto Rodríguez González, jefe de People Officer en BBVA Next Technologies; Gloria Gubianas Blanes, cofundadora de Hemper Handmade; Sonia Díez, presidenta del Consejo Científico del Congreso Internacional EducAcción; y Enrique Dans asesor, senior de Innovación y Transformación Digital, IE Business School. Senior contributor en Forbes.

Otros expertos son Santiago García, cofundador de Future for Work Institute; David Alayón, chief foresight officer & cofundador de Innuba; Oscar Ramos, director general de Chinaccelerator y socio de la aceleradora SOSV; Albert Cañigueral, connector OuiShare España & LATAM; José Varela Fierro, responsable de Digitalización en el Trabajo en UGT.

Participan, igualmente, Susana Carillo, concejala delegada del Área de Innovación y Digitalización Urbana en el Ayuntamiento de Málaga, y Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Autónomos ATA y vicepresidente CEOE.

El foro pretende fomentar un espacio de debate para el diálogo y la interacción entre los diferentes actores del mercado laboral que ayude a construir la nueva sociedad del trabajo, en la que se generen ecosistemas laborales más sostenibles y humanos.

Se trata, han explicado, de un evento transversal de ideas para el cambio y soluciones a las problemáticas actuales y futuras desde una perspectiva integradora y sostenible, que ahonde en la mejora de la calidad del tejido productivo y la vida de los empleados.

WORKING FOR WHAT DAY

Este documental es el punto de partida del evento 'Working For What Day', que celebra su primera jornada el 27 de mayo de 2021, un foro híbrido cuyo objetivo es establecer las pautas del futuro paradigma laboral, donde un grupo multidisciplinar de expertos y representantes de las distintas áreas del mundo del trabajo sentarán las bases de las nuevas formas de trabajar a través de seis temáticas.

Así, el 'Working for What Day' concluirá con la creación y redacción conjunta del 'Compromiso Working for What', un documento que reunirá un listado de conclusiones, propuestas, cambios y acciones necesarias para construir un mejor futuro del trabajo y que además inspirarán el evento 'Working for What Summit' que se añade como novedad al calendario de foros profesionales de Fycma en 2022.

En este sentido, la organización está reuniendo un grupo multidisciplinar de expertos y representantes de los distintos actores del mundo del trabajo, con el foco puesto en la diversidad de los participantes como clave para recopilar múltiples puntos de vista para visibilizar al completo la complejidad de la nueva sociedad del trabajo.

Han señalado que con este conocimiento se pretende "responder a los retos que plantea el contexto actual, que pasan por el impulso de un modelo productivo más sostenible, mejoras en la formación o atajar la alta tasa de desempleo juvenil que caracteriza el contexto laboral en España".

La organización busca descifrar así las claves para construir el futuro del trabajo, encontrar buenas prácticas y seleccionar expertos de los que obtener recursos que poner a disposición de todos los integrantes de la comunidad 'Working for What', impulsando respuestas colectivas y miradas amplias hacia los grandes retos del mercado laboral.