Desvelado el miembro de la familia real británica que hizo el comentario racista del que habló Meghan Markle

En la entrevista que los duques de Sussex ofrecieron a Oprah Winfrey hubo un punto y aparte cuando, sin llegar a desvelar su nombre, Meghan Markle aseguró que un miembro de la familia real británica había hecho un comentario sobre de qué color sería el hijo que esperaban. Unas palabras que fueron señaladas como racistas tanto por ella como por el príncipe Harry y que desde entonces han traído mucha cola.

Desde Buckingham Palace se llegó a emitir un comunicado negando con rotundidad las palabras del matrimonio, algo que había molestado al hermano mayor de Harry, el príncipe heredero Guillermo, pero no contaban con todos los pequeños pajaritos que tiene otro personaje particular dentro de la corona inglesa: la escritora Lady Colin Campbell.

En este periódico ya hemos hablado de esta particular mujer cuya vida daría para un biopic increíble, pero de lo que actualmente nos interesa que se trata de la "polemista oficial del reino" por sus libros, hagiografías con multitud de palos de ciego por si alguno acierta, por sus apariciones en televisión y, ahora, por su canal de YouTube.

No hay que olvidar que sus informaciones, aunque en este caso asegura estar convencida y con fuentes fiables, deben ser cogidas con pinzas, dado que Lady Colin Campbell es la autora de tres de las biografías no autorizadas más vendidas de Reino Unido: Diana in Private: The Princess Nobody Knows [Diana en privado: la princesa que nadie conoce], que la propia Lady Di desaprobó; otro sobre Isabel, la Reina Madre, en la que aseguraba sin despeinarse que esta tuvo a su hija, la actual reina Isabel II, mediante inseminación artificial; y por supuesto Meghan and Harry: The Real Story.

Lady Colin es alguien con mucha influencia en la opinión pública y a través de uno de sus vídeos de YouTube ha confesado que ella conoce la identidad de la persona que realizó los comentarios racistas sobre Archie. "Sé quién es. Hace tiempo que sé quién es", ha dicho.

Y esa persona no es sino la princesa Ana, segunda hija de Isabel II, hermana del príncipe Carlos y, por tanto, tía del príncipe Harry, de quien nunca le ha convencido su relación con la exactriz, ha añadido la escritora, mostrándose reacia a su matrimonio en su momento. "Es mala para nosotros, es mala para el país, es mala para este trabajo", ha zanjado.

La escritora, nacida en Jamaica hace 71 años, ha asegurado que puede corroborar su información pues proviene de un miembro cercano de la Familia Real, quien además explicaría que el comentario de la princesa Ana no era con connotaciones racistas ("La princesa Ana no lo es", ha matizado), sino que le preocupaba que Meghan dejase de lado sus ambiciones artísticas para unirse a la corona. Según Lady Colin, Meghan y Harry "lo convirtieron todo en una cuestión racial mientras que las críticas en verdad se centraban en las diferencias culturales de la duquesa".