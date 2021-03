Meghan Markle planea dar a luz a su hija en casa y con un equipo médico compuesto por mujeres

Ya lo intentaron con Archie, pero no pudo ser. Eso sí, esta vez lo tienen todo más que atado, ya que pueden decidir libremente al margen del protocolo de la familia real británica. El príncipe Harry, de 36 años, y su esposa, Meghan Markle, de 39, están ultimando todos los detalles para cumplir su deseo de que su hija nazca en casa.

Aunque faltan varias semanas para la llegada de la pequeña, los duques de Sussex ya han planeado hasta el último detalle para que todo salga según tienen previsto. Así, a diferencia de lo que ocurrió con Archie, en esta ocasión, Meghan podrá tener al bebé en casa, pues solo ellos tienen la última palabra.

El deseo de la actriz incluye, además, que esté presente un equipo médico exclusivamente compuesto por mujeres. Por ello, si no hay complicaciones en la recta final del embarazo, la nueva hija de los Sussex nacerá en la mansión de Montecito, en California, donde actualmente viven Meghan y Harry.

Cuando estaba embarazada de Archie, Markle ya planeó tener un parto natural en Frogmore Cottage. En esa ocasión también contó con un equipo médico, pero la fecha programada se retrasó una semana. "Meghan ya planeaba dar a luz en Frogmore Cottage cuando estaba embarazada de Archie, pero al final sus médicos le recomendaron que acudiera al hospital privado de Portland, en Londres, para dar a luz", comentó una fuente cercana a la pareja.

La decisión de tener al bebé en casa evitaría, además, que se filtrase la noticia antes de que ellos lo anunciaran. "No está claro, ahora que Meghan y Harry son ciudadanos privados, si anunciarán el nacimiento o cómo será. Esta vez no tienen que adherirse al protocolo real", explicó la fuente a Page Six.

En el caso del nacimiento de Archie, los duques de Sussex se negaron a anunciar el lugar y el momento en el que había nacido el pequeño, pero la información fue comunicada de manera oficial con una nota exhibida en un caballete en medio de la explanada del Palacio de Buckingham.

Se desconoce la fecha exacta en la que nacerá la pequeña, lo que sí está claro es que, a diferencia de su hermano,

y será el primer miembro de la familia real británica en nacer en Estados Unidos, lejos del Palacio de Buckingham.