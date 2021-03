Han corrido ríos de tinta antes, durante y, sobre todo, después de la entrevista que los duques de Sussex ofrecieron a Oprah Winfrey (y que ya ha hecho hasta que Britney Spears se esté planteando seguir su camino y dar su versión a la famosa comunicadora). Y ahora parece que la tinta se va a convertir en celuloide, porque se están planteando hacer la película sobre el evento monárquico del año.

Porque no se debe dejar de explotar la gallina de los huevos de oro y el príncipe Harry y Meghan Markle (que, en principio, no se interpretarán a ellos mismos como tampoco lo harán, a pesar de las peticiones en redes, en la siguiente temporada de The Crown) serán los protagonistas de una nueva producción para televisión.

Lo ha anunciado la cadena norteamericana Lifetime, que producirá una cinta basándose en la vida del matrimonio y que será la tercera parte de una trilogía -que comenzaron a grabar hace 3 años-, titulándola en este caso Harry and Meghan: Escaping the Palace [Harry y Meghan: Esacapando del Palacio].

Según el propio canal de televisión ha comunicado, en esta TV-Movie "se revelará lo que de verdad sucedió dentro de la casa real, aquello que llevó a Harry y Meghan a dejar todo atrás en pos de crear un futuro nuevo para ellos y para su hijo Archie".

Es decir, que habrá un nuevo casting para elegir a otros actores importantes del relato como Isabel II, Carlos de Inglaterra, los duques de Cambridge o, quizá, incluso Thomas Markle desde la distancia. El periódico británico Daily Mail ha publicado que tomarán como base la entrevista que concedieron a Oprah Winfrey.

Desde Lifetime ya han producido otras dos películas con los duques de Sussex como protagonistas. La primera de ellas fue Harry & Meghan: A Royal Romance [Harry y Meghan: un romance real], que narraba cómo se conocieron y comenzaron su amor.

Y un año después llegaba a las pantallas Harry & Meghan: Becoming Royal [Harry y Meghan: alcanzando la realeza], que tenía como hilo argumental la llegada de Meghan Markle a la vida en Buckingham Palace.