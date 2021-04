Gabilondo critica los "milagros" de Ayuso y le exige que reanude la vacunación en los centros de salud

No hay "milagros" en Madrid para el PSOE. Ni en la economía ni en la salud. Así se ha expresado su candidato a las elecciones autonómicas madrileñas del próximo 4 de mayo, Ángel Gabilondo, en un acto que ha protagonizado este miércoles junto al líder de las juventudes socialistas, Javier Guardiola, en el que ambos han puesto el foco en el proceso de vacunación. No solo ha sido la palabra más utilizada en el mitin prelectoral, sino que también protagoniza la campaña que han estrenado este miércoles, basada en una llamada de una mujer a la Consejería de Sanidad madrileña, a quien despachan e intentan anular la cita por quejarse de tener que acudir al Hospital Zendal a vacunarse viviendo a 150 kilómetros.

"El proceso de vacunación está siendo muy desordenado", ha criticado Gabilondo, que también ha alertado del "riesgo" que supone que Madrid "no esté contando" con los centros de salud, ya que "puede haber gente que se quede sin vacunarse". En este sentido, el candidato ha rechazado que el ritmo de inmunización en Madrid sea "un milagro" ya que, según sus cálculos, debería haber 37.000 mayores de 80 años más vacunados, al menos con una dosis, "para llegar a la media". También ha asegurado que debería haber 69.000 madrileños más inmunizados con, al menos, la primera de las dosis.

Según los datos entregados ayer por el Ministerio de Sanidad, el Gobierno central ha entregado más de un millón y medio de vacunas a Madrid, de las que se han inoculado casi 1.200.000. Es decir, el 75,4%, cifra en la media nacional (situada en un 75,7%). La Rioja lidera este ranking con un 87,3% de dosis administradas respecto a las entregadas y Galicia está a la cola, con un 71,1%. Por ello, ha insistido Gabilondo, la vacunación "es una prioridad". El candidato ha pedido hablar "menos" de "vacunas sin homologar", en referencia a la posibilidad de que Madrid compre a Rusia dosis de la Sputnik, y "acercar" la vacunación a los "barrios y a los distritos". "Quiero asociar lo que somos a la vacunación, el contagio que se lo asocien otros", ha repetido.

En el acto, que durado casi una hora y al que han asistido la número 2 de la candidatura, Hana Jalloul, y el 4, Juan Lobato, Gabilondo también ha querido rechazar que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, haya logrado ningún "milagro" económico. Tal y como ha mencionado desde el atril, la economía madrileña es "de las que más ha caído" con un descenso del 10,5%. Asimismo, ha asegurado que la madrileña es, con 450.000 desempleados, la "tercera comunidad con más paro".

Por ello, ha propuesto un plan de reconstrucción "que no deje atrás a nadie". Ni a los "más vulnerables" ni a los hosteleros, para los que ha pedido unas ayudas directas que todavía no han llegado por parte del Gobierno regional. Ese vacío económico, en palabras de Gabilondo, lo palia la Comunidad con una llamada a jóvenes europeos que "vienen a hacer aquí lo que no pueden hacer en sus países". "Leí un reportaje en Alemania que decía que en Madrid los jóvenes se olvidan del Covid. ¿Es ese el milagro de la candidata Ayuso? No vamos a detener el virus con milagros", ha remachado el candidato.

El encargado de presentar la citada campaña basada en una llamada telefónica, y que tendrá más capítulos, ha sido Javier Guardiola, diputado del PSOE en la última legislatura y líder de las Juventudes Socialistas de Madrid, que ha utilizado un tono crítico y duro contra la actual presidenta. "Estamos haciendo una serie, la productora se llama 'La derecha en serie' y vamos a estrenar 'El cuento de la malcriada' y 'La falsa de papel'", ha apuntado.