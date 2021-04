Castilla y León suspende la vacunación con AstraZeneca hasta que la EMA se pronuncie sobre los trombos

La Junta de Castilla y León ha suspendido de forma cautelar la vacunación con AstraZeneca "a la espera de conocer el informe de seguridad" que se prevé que elabore el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento (el conocido como el PRAC de la EMA, por sus siglas en inglés), según ha informado la Consejería de Sanidad en un comunicado difundido este miércoles.

Los miembros del PRAC de la EMA se encuentran reunidos desde este martes en un encuentro que está previsto que se pueda alargar hasta este viernes para ampliar sus conclusiones sobre la relación entre la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica británico-sueca AstraZeneca y los casos muy raros de trombos en los senos venosos cerebrales (TSVC).

La EMA acaba de anunciar que a partir de las 16.00 horas ofrecerá una rueda de prensa para ofrecer más información sobre los casos de tromboembolismos detectados tras la administración de AstraZeneca.

La Consejería de Sanidad de Castilla y León justifica esta decisión unilateral "en aplicación del principio de precaución que ha de regir la gestión de alarmas y riesgos en cualquier medicamento".

Esta decisión "corresponde al Consejo Interterritorial -en el que están representados tanto el Gobierno como las Autonomías- y no a ninguna Comunidad Autónoma", ha declarado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, preguntada por este asunto. "No está previsto que las comunidades utilicen criterios de salud o técnicos para hacer confrontación política, a pesar de que se empeñen", ha agregado. Calvo ha asegurado que la decisión de Castilla y León "no garantiza la igualdad de los españoles y las españolas independientemente del territorio en el que vivan".

Esta no es la primera vez que se suspende la vacunación con AstraZeneca en esta Comunidad. El pasado 15 de marzo fue de los primeros territorios -junto a Asturias, Euskadi o Andalucía- que se adelantaron al acuerdo surgido en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ese día, que ratificó la medida a nivel nacional y hasta el 24 de marzo, cuando se reanudó en toda España tras conocerse el primer informe de la EMA, que sostuvo que los beneficios de esta vacuna seguían siendo superiores a los riesgos de sufrir posibles efectos adversos. Sin embargo, la EMA no aclaró la relación con la formación de trombos con presencia de trombopenia, incluyendo trombosis de senos venosos cerebrales (TSVC).

Castilla y León había comenzado la vacunación en personas de 65 años el pasado 5 de abril y estaba llevando a cabo durante estos días vacunaciones masivas en varias provincias en personas menores de 65 años.

🔴 Castilla y León suspende cautelarmente la vacunación con #AstraZeneca en menores de 65 años



Este es el cartel que anuncia la suspensión de la vacuna en el Auditorio Miguel Delibes de #Valladolid donde hoy estaban citados a vacunarse los nacidos en 1956, 1957 y 1958 pic.twitter.com/SBVIOQqfED — CyLTV Noticias (@CyLTVNoticias) April 7, 2021

"Esta circunstancia afecta a las distintas vacunaciones masivas que estaban programadas en Castilla y León y que iban a utilizar, siguiendo lo establecido en la Estrategia Nacional de Vacunación frente a la covid-19, el suero elaborado por la compañía anglo-sueca", concluye el comunicado del Gobierno regido por el popular Alfonso Fernández Mañueco, en coalición con Francisco Igea, de Ciudadanos.

Esta decisión llega después de que este martes el director de Estrategia de Vacunas de la Agencia Europea de Medicamento, Marco Cavaleri, afirmara a un diario italiano que había un "claro" vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y los casos "muy raros" de TSVC. Sin embargo, la propia EMA salió a desmentir esta afirmación poco después y será este miércoles por la tarde cuando ofrezca sus avances en la investigación de estos extraños pero letales efectos adversos.