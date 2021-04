Jimmy Fallon resarce a los creadores de bailes virales de TikTok a los que ignoró

El presentador estadounidense Jimmy Fallon invitó en su último programa a la influencer de TikTok Addison Rae y ella hizo en el plató algunos de los bailes más virales de esa red social.

Sin embargo, eso levantó polémica pues muchos fueron los que se quejaron porque esos bailes no los había creado Rae y no fueron nombrados los autores, algunos de los cuales eran lo que en EE UU se conoce como BIPOC (black, Indigenous and people of color, o en español, negros, indígenas y gente de color).

La tensión racial en EE UU hizo que muchos criticaran que una persona blanca hiciera bailes creados por gente de color sin que se les mencionara.

Así que tras una semana en la que el programa descansaba, Fallon regresó con todos esos creadores conectados por videoconferencia para darles el protagonismo que merecían.

"Reconocemos que los creadores de esos bailes merecen tener su propio foco de atención", dijo Fallon, a pesar de que en la versión de YouTube del programa sí se incluyeron los créditos de los tiktokers creadores de los bailes.

Mya y Chris crearon un baile con la canción Up de Cardi y lo bailaron en directo. También se vio a Dorian Scott, que creó el baile Corvette Corvette al ritmo del éxito de Pop Hunna, fue el siguiente, seguido de Fly Boy Fu y Laffy Taffy Remix de Indii, el trío conocido como @Macdaddyz por su baile de Blinding Lights de The Weeknd y Keara Wilson por su versión de Savage de Megan Thee Stallion.