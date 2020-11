El incidente que tuvo Michael J. Fox cuando se sentó al lado de Lady Di y no podía aguantarse el pis

El actor Michael J. Fox participó en Tonight Show de Jimmy Fallon el pasado miércoles y durante la preceptiva entrevista en ese espacio de la televisión estadounidense salió a la luz una curiosa anécdota.

Fox, de 59 años, rememoró cómo fue estar cerca la Princesa de Gales, Diana, en el estreno de Regreso al futuro en 1985 en Londres.

"Ella estaba sentada a mi lado. Las luces se apagaron y comenzó la película, y me di cuenta de que podría hacer lo del un bostezo falso y poner un brazo detrás de ella como en una cita, lo cual era muy gracioso", decía el actor.

Pero luego se convirtió en una pesadilla. "La película empezó y de repente me entraron ganas de hacer pipí”, explicó el intérprete. "Así que durante el resto de la película estuve allí sentado, muriéndome. No podía decirle nada y no podía irme porque no podía darle la espalda", rememoraba el actor sobre el protocolo con la Familia Real inglesa.

"Fue una agonía. Podría haber sido la mejor noche de mi vida, pero fue solo una pesadilla. Una pesadilla del pis", decía divertido el intérprete, que recuerda que a Lady Di la película le gustó: "Pareció reír un par de veces", dijo.