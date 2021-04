Los expertos revisan este miércoles las medidas en Andalucía sin previsión de relajar las restricciones

El Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, conocido como comité de expertos, volverá a reunirse este miércoles para revisar las restricciones actualmente en vigor en Andalucía, aunque la previsión de la Junta es que "posiblemente no haya muchos cambios" al respecto.

Así lo aseguró el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, quien explicó que a tenor de la tendencia actual de la pandemia en la comunidad, que ha pasado de una "fase de meseta" a una de "subida", se mantendrán las limitaciones. "No es momento de relajación", afirmó el consejero, que admitió que si la tendencia hubiera sido más positiva, probablemente los expertos podrían haber relajado las medidas.

Tampoco está previsto, en todo caso, un endurecimiento de las limitaciones, como ya adelantó el pasado lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien apuntó que su Ejecutivo no tiene sobre la mesa restringir aún más ni la movilidad ni los horarios. En la misma línea se pronunció Aguirre, quien aseguró que la Junta no contempla cerrar el interior de los bares tras superar los 150 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada en los últimos 14 días, tal y como recomendó el Ministerio de Sanidad. Al hilo, Aguirre señaló que se trata de unas recomendaciones incluidas en el semáforo colorimétrico que aprobó la Comisión de Salud Pública, y "muy dirigidas a comunidades autónomas que no tienen los niveles" de alerta como los que tiene Andalucía, que van desde el 1 al 4, con dos subniveles dentro de ese último.

El consejero argumentó que, de acuerdo a esos niveles, "se controlan perfectamente" los aforos en hostelería y comercio, tanto en el interior como en el exterior, y apostilló que las recomendaciones de la Comisión de Salud Pública afectan "relativamente muy poquito a Andalucía", cuyas medidas contra la Covid-19 "quizá sean más restrictivas incluso" que las recomendadas por el Ministerio de Sanidad.

Asimismo, Aguirre aclaró que los expertos se guían por varios "parámetros" a la hora de tomar decisiones, entre los que citó las tasas de incidencia acumulada a 14 y siete días, esa incidencia en el segmento concreto de edad de mayores de 60 años, las pruebas diagnósticas de infección activa, el grado de trazabilidad de los contagios y la ocupación Covid de camas convencionales y de UCI.