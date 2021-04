Andalucía no prevé endurecer por el momento las restricciones actuales

La pandemia del coronavirus sigue avanzando hacia lo que ya parece una inevitable cuarta ola, aunque por el momento no está previsto que Andalucía imponga más restricciones ni de movilidad ni de horarios. Así lo aseguró este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien apuntó que su Gobierno no tiene "sobre la mesa" endurecer las limitaciones actuales, que estarán en vigor hasta el próximo 9 de abril. "En principio no entraría en nuestros planes, salvo que el comité de expertos de manera unánime nos diga lo contrario", puntualizó el presidente, quien recordó que dicho comité volverá a reunirse este miércoles.

"Creo que se puede controlar esta ola, y vamos a ver si las decisiones de hace tres semanas dan sus frutos", continuó Moreno, y defendió que Andalucía ha sido "la comunidad más restrictiva de España" y "la única que ha cerrado" sus provincias, no solo en Semana Santa, sino "desde dos semanas antes".

Por su parte, el vicepresidente, Juan Marín, también deseó que "se puedan mantener" las limitaciones que hay en estos momentos, pero afirmó que "si hay que volver a los horarios que ya tuvimos, lo haríamos", en caso de que la evolución de la pandemia vuelva a ser negativa, con un incremento de contagios y de hospitalizaciones.

Mientras, los hosteleros andaluces hicieron este lunes un balance "muy negativo" de la Semana Santa, con una caída de la facturación del 60% a nivel regional con respecto a una Semana de Pasión "normal".

Los comerciantes de la comunidad también se pronunciaron para pedir a la Junta que, en caso de articular nuevas restricciones, haga una distinción entre el pequeño comercio y las grandes superficies. El presidente de Comercio Andalucía, Rafael Bados, aseguró que "algunas imágenes que estamos volviendo a observar estos días en nuestros pueblos y ciudades nos suenan a conocidas", ya que "todos recordamos cómo las actividades incívicas de la pasada Navidad nos condujeron a una situación gravísima en los últimos meses".

Sin embargo, estas situaciones "no se producen en ningún caso en el pequeño comercio sino, entre otras circunstancias, alrededor de actividades en grandes superficies o centros comerciales, que se constituyen en lugar de esparcimiento colectivo, que no necesariamente de compras", concluyó.