Varias Comunidades no aplicarán la ley que obliga a usar la mascarilla en Semana Santa en espera de su enmienda

Tomar el sol en la playa sin mascarilla y caminar solo o en familia por el campo sin cubrebocas son dos actividades prohibidas esta Semana Santa en España, tras la publicación el martes en el BOE de la primera ley de medidas contra la covid-19. Sin embargo, el compromiso de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de estudiar "una enmienda técnica" que matice el uso de la mascarilla en "casos concretos" al aire libre lleva a la norma estatal a un limbo y cada Comunidad Autónoma ha decidido sortear el desatino de manera diferente.

El litoral español es el más afectado por la obligatoriedad de llevar mascarilla al aire libre aunque se respete la distancia interpersonal de 1,5 metros que establece la nueva ley. Con el buen tiempo y los festivos, la afluencia a las playas plantea dudas sobre el uso del elemento protector contra la pandemia. ¿Rige la estricta norma estatal o las excepciones regionales?

Cataluña, Baleares, Canarias, Galicia o la Comunidad Valenciana se han mostrado abiertamente partidarias de mantener sus normativas regionales en vigor hasta que Sanidad enmiende la norma estatal. Así, durante la Semana Santa no expedirán sanciones, que pueden alcanzar los cien euros, por no llevar mascarilla si se mantiene una distancia mínima entre no convivientes, en los baños de mar y cuando se toma el sol tumbado.

Una familia pasea en un sendero en Lugo EFE

Varios portavoces de Sanidad de las Comunidades Autónomas han expuesto en la comisión interterritorial de Salud Pública las incongruencias evidentes de una ley que choca con sus normas. Consideran que obligar a llevar mascarilla cuando se toma el sol tumbado o se pasea solo por el campo es una decisión "descontextualizada", mientras la ley no dice nada de la necesidad de llevarla en interiores compartidos con personas no convivientes. Y además autoriza, en contra de su criterio, a practicar deportes al aire libre sin cubrirse la boca.

¿Te parece bien que sea obligatorio llevar mascarilla en la playa? Sí, hay que llevarla siempre para protegerse de la pandemia No, al aire libre y con distancia, no hay motivo para obligar a llevar mascarilla No tengo opinión al respecto

También el sector turístico denuncia que la regla proyecta una imagen de descontrol de la pandemia en España. José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, lamenta que siga castigándose al sector y espera que Sanidad recule en lo que consideran una "contradicción".

De momento, esta Semana Santa esto dicen las Comunidades Autónomas:

Galicia: tomar el sol sin mascarilla, pero deporte con mascarilla

La Xunta de Galicia ha decidido que mantiene la normativa autonómica mientras no se aclara la estatal. Defienden que el uso de la mascarilla siga sin ser obligatorio tanto para bañarse como para permanecer tumbado. Como prevalece la normativa gallega, la mascarilla es exigible durante la realización de la práctica deportiva individual al aire libre.

Cantabria, imprescindible en los accesos

Cantabria confía en que el Gobierno matice y no deje dudas sobre el uso de la mascarilla. El gobierno cántabro defiende su uso como elemento protector, pero la norma contradice su ordenamiento, que contempla que es imprescindible llevarla puesta en los accesos a la playa, pero permite prescindir de ella para tomar el sol, bañarse y pasear, siempre y cuando esté garantizada la distancia interpersonal de 1,5 metros.

País Vasco: pasear por la playa, con. Tomar el sol, sin.

En las playas y piscinas de Euskadi, desde el pasado verano es obligatorio el uso de mascarilla "en los desplazamientos", como pasear por la orilla, y se podrá quitar al tumbarse o sentarse en un lugar, siempre y cuando se guarde un metro y medio de distancia, o las personas sean de la misma unidad de convivencia.

Cataluña: baños en el mar sin mascarilla

El Govern de la Generalitat pedía el miércoles no confundir a la ciudadanía con la normativa de las mascarillas en relación a la ley de 'nueva normalidad'. De cara a Semana Santa, en Cataluña será de uso obligado en espacios abiertos siempre que no sea "incompatible" con la actividad que se quiere llevar a cabo, como bañarse en la playa.

Comunidad Valenciana: "La playa es un espacio seguro"

La Comunitat Valenciana piensa hacer aportaciones a la 'Ley de Nueva Normalidad' para que se regule el uso de la mascarilla en los espacios de playas. Está en su intención proponer ir a la playa sin mascarilla, "porque es un espacio seguro", pero con condiciones, como el respeto a la distancia y la relación con convivientes, ha explicado el presidente Ximo Puig.

Canarias prioriza su ley autonómica sobre la estatal

El Gobierno de Canarias entiende que la nueva normativa sobre el uso de mascarilla en espacios públicos no altera las excepciones de cada comunidad autónoma, que en el caso de las islas amparan a quien se la quite para tomar el sol en la playa si está en su toalla y las personas que le rodean se encuentran a distancia de seguridad.

Baleares: el uso de la mascarilla no será obligatorio en playas

El uso de la mascarilla no será obligatorio en las playas de Baleares siempre que haya distancia, se esté con un único grupo de convivencia o para tomar el sol.

Así lo ha manifestadola consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, quien ha explicado que Baleares seguirá manteniendo esta norma, acordada en noviembre en Consell de Govern y a través de un mandato de la presidencia. Sin embargo, la mascarilla sí se deberá llevar si se está en la playa en una reunión, como máximo de seis personas, con otro grupo de convivencia.