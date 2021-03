Iglesias explica su 'choque' con cuatro personas en Coslada: "Un dirigente tiene la obligación de plantar cara a neonazis"

El secretario general de Podemos y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha acusado este miércoles a Vox y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de enviarle a sus "cachorros" y ha asegurado que en la capital "no hay sitio" para unos "canallas neonazis" que quieren "intentar" acabar con la democracia.

Iglesias se ha expresado así en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, después de que un grupo de cuatro personas de estética neonazi le increpase este martes, lo que llevo al líder de la formación morada a encararse con ellos durante unos instantes. "Un dirigente tiene la obligación de plantar cara, precisamente por su cargo, por su responsabilidad, por lo que representa, a cualquier neonazi"

"Lo que yo hice no tiene mérito. Mérito tiene que salieran a plantarles cara y echarles de allí los vecinos después de que hubiesen asaltado un local vecinal. Eso no se puede consentir, lo que hice yo es lo que cualquier dirigente tiene que hacer si los nazis salen haciendo el saludo romano", ha justificado Iglesias.

En esta línea, el exvicepresidente del Gobierno ha defendido su actuación frente a unos "matones que dan palizas a trabajadores que vienen de otros países o a jóvenes que no piensan como ellos". Así, ha afirmado que no se puede "tolerar o aceptar" que en la sociedad haya "comportamientos" que no se deben "normalizar".

Cuatro individuos de un grupo de extrema derecha, Bastión Frontal, han boicoteado este martes un acto de Unidas Podemos con una asociación vecinal de Coslada (Madrid), según informó en su cuenta de Twitter la portavoz del partido, Isabel Serra. ​ ​En el vídeo que ha publicado Serra se ve cómo cuatro hombres le gritan a Pablo Iglesias: "Fuera la casta de nuestros barrios" y el candidato a la Comunidad de Madrid se acerca hacia ellos y les dice algo inteligible. Al fondo, también se escucha: "¡Sí se puede!" El grupo de ultraderecha también ha subido otro vídeo a Twitter diciéndole a Iglesias que se vuelva a Galapagar y deje de interesarse por los barrios obreros únicamente en campaña. Cuatro individuos de el grupo de extrema derecha, Bastión Frontal, han boicoteado un acto de Unidas Podemos con una asociación vecinal de Coslada (Madrid).

"No hay sitio para esta gente"

"Nuestro compromiso con la democracia es clarísimo. Vamos a hacer campaña con nuestras propuestas", ha insistido Iglesias, que ha dejado claro que si "luego Vox o Ayuso mandan a sus cachorros para intentar amedrentar a la gente" los "vecinos y madrileños" sabrán decir que "en España o Madrid no hay sitio para esta gente".

A su juicio, es "grave" que haya personas que asalten locales o que realicen el saludo fascista, pero "más grave es que algunos medios" intenten blanquear a los neonazis que le increparon este martes diciendo que "son constitucionalistas". Iglesias también ha criticado a los partidos que no "condenan a neonazis", algo que "en la derecha europea no se entiende".

El incidente tuvo lugar después de Iglesias, tras participar en su último Consejo de Ministros como vicepresidente, se desplazara al municipio madrileño de Coslada para mantener un encuentro con la Asociación de Vecinos Fleming, acompañado de otros miembros de su lista como la coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, y el coordinador autonómico de la formación morada, Jesús Santos, entre otros integrantes de la candidatura.