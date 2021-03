Carmen Lomana carga contra Rocío Carrasco y Telecinco: "Me parece truculento, roza lo pornográfico"

El testimonio de Rocío Carrasco está levantando ampollas y dividiendo a la sociedad entre los que creen a la hija de Rocío Jurado y los que han optado no hacerlo. En este segundo grupo se encuentra Carmen Lomana, quien ha cargado contra Carrasco y contra Telecinco por la manera de construir el relato.

"Es tremendo, a mí me parece truculento, rozando lo pornográfico y lo vergonzoso. La cantidad de lloriqueos, de moqueos, del show que se montó bajo pago, según dicen de uno o dos millones, después de 20 años, me parece una vergüenza", comenzó criticando la celebritiy.

Tras este comienzo, nada parecía parar a Lomana que, además, rompió una lanza en favor de Antonio David, quien, de momento, no ha tenido oportunidad de defenderse en Telecinco por haber sido vetado en todos los programas del grupo Mediaset.

"Lo que no se puede hacer es un juicio paralelo en un plató, que esto parece la inquisición popular. Estas cosas se deben arreglar en familia, en juzgados, o donde proceda, pero no en televisión", comentó Carmen. Además, dejando de lado a Rocío y Antonio David, la empresaria decidió poner el foco en los dos hijos, censurando una parte muy concreta de la docuserie.

Como mujer me muero de vergüenza con el Show que están montando en el plató de sálvame. Un enorme acto de hipocresía. No se puede demonizar a los hombres de esta forma. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) March 27, 2021

"Lo que está claro es que Rocío lleva siete años sin ver a sus hijos, ¡todos hemos visto a su hija diciendo que quiere hablar con ella! Esto es la historia interminable. Tiene otro hijo, y no se ha preocupado en este tiempo, diciendo que 'ese es feliz', como si los niños que tienen una deficiencia ni sienten ni padecen", agregó Lomana.

"Es un espectáculo desagradable, más si ves el nivel de nuestro país, en el que entran políticas a opinar", continuó la exconcursante de Supervivientes, en clara referencia a Irene Montero o Rocío Monasterio. En cuanto a la ministra de Igualdad, Lomana fue más allá: "Otro tema que a mí no me gusta cómo están tratando es el tema de la mujer. Hablamos de empoderamiento, de libertad, y siempre estas feministas nos quieren mostrar como seres débiles, pusilánimes, que nos dejamos humillar. ¡No y no!"

"Tenemos que educar a nuestras hijas, nietas y sobrinas con que no nos podemos dejar humillar, como mujeres fuertes e independientes, y no todo el día lamentándonos y llorando. Yo comprendo que, en el caso de esta chica, tenía medios suficientes. No es mi problema, pero me parece de quinta todo esto", aseguró Carmen.

Para terminar, la colaboradora lanzó un dardo a Telecinco: "Esto lo tenía la cadena hace muchísimo tiempo. Antonio David ha estado trabajando hasta el último día, sale este documental y al día siguiente la cadena lo pone en la calle y queda como ejemplarizante. Pero dentro de dos meses estará en el Deluxe o en Sálvame, ya lo veréis. A cualquiera de los que vimos esto nos impresiona ver una mujer así, pero luego recapacitas y dices: 'están jugando con nuestros sentimientos y están jugando con las mujeres'".