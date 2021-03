Rocío Carrasco insiste en que Antonio David intentó tirarla por la ventana: "Me agarró y me sacó medio cuerpo fuera"

En la segunda parte de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, emitida este domingo en Telecinco, Rocío Carrasco comparte numerosos detalles sobre la infidelidad de su entonces marido Antonio David Flores, así como, según narró, nuevos episodios de violencia y malos tratos por parte de este, estando ella embarazada de su segundo hijo.

En uno de los más impactantes, Rocío Carrasco rememora el momento en el que, según afirma, Antonio David intentó tirarla por una ventana en el chalet de Chipiona donde vivían, un caserón perteneciente a su madre, Rocío Jurado. El propio Antonio David ya había mencionado anteriormente estas acusaciones, incluidas en la demanda por malos tratos que presentó en su día Rocío contra él, y las había negado.

"Un día yo no salí y me pasé toda la noche con dolores de tripa [por el embarazo], y cuando [Antonio David] llegó, a las ocho, o a las siete y media de la mañana, yo me había pasado la noche entera llorando", cuenta Rocío en el documental. "Le dije: 'eres un sinvergüenza', y él me cogió en volandas por el camisón...", añade.

"[La habitación] tenía un ventanal muy grande y a la izquierda había una ventana, y entonces me agarró del camisón y me sacó medio cuerpo fuera por la ventana, y la barriga me estaba dando en el borde", cuenta Rocío. "Giré la cabeza como pude y le dije: 'procura que cuando llegue abajo me haya matado'... En ese momento él tomó conciencia de lo que estaba haciendo, de lo que quería hacer, y me soltó rápidamente", afirma.

Rocío explica a continuación que Antonio David asegura, respecto a este episodio, que "que nunca fue real y que no podía ser porque había unas rejas en esa ventana". Sin embargo, Rocío añade que "esa reja se pone en 2010 [después de los presuntos hechos]", y a continuación muestra como prueba un documentado firmado por el cerrajero de Chipiona que puso la reja, en el que este certifica que la protección fue colocada en el año 2010.