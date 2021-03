Rocío Carrasco revela la traición de su tío, Amador Mohedano, en su boda y luna de miel

Este domingo se ha emitido en Telecinco el segundo documental sobre la vida de Rocío Carrasco, la hija de la cantante Rocío Jurado y el boxeador Pedro Carrasco. En esta entrega, ha desvelado la traición que sintió por parte de su tío materno, Amador Mohedano.

Rocío Carrasco vendió la exclusiva de su boda con Antonio David Flores por 30 millones de las antiguas pesetas (algo más de 180.000 euros), pero su tío Amador se quedó con parte por haberla negociado.

La pareja se fue de luna de miel a las Maldivas, un destino que poca gente conocía. Estando en la habitación de su hotel en las paradisíacas islas, recibió una llamada telefónica en inglés y según su testimonio, reconoció la voz de un fotógrafo amigo de su familia.

Poco después, salieron publicadas las fotos de la pareja en su viaje de novios. Rocío Carrasco sospechó que su tío había tenido algo que ver porque él era una de las pocas personas que conocía el destino del viaje.

Por si tuviera pocas dudas, habló con una persona del medio que publicó las fotos, que le confirmó el papel de Amador Mohedano en la operación. Tras corroborar los hechos, mantuvo una fuerte discusión con su tío.

"Él quería ser mi representante, no solo por la exclusiva de la boda, yo eso no lo quiero, sigue siendo mi tío, pero no voy a trabajar con él", dijo Rocío Carrasco que argumentó tras descubrir que Amador Mohedano se lucraba a su costa.