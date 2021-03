Rocío Carrasco cuenta la infidelidad de Antonio David estando embarazada: "Le vi comiéndole la boca a la camarera"

Rocío Carrasco ha recordado en el segundo episodio de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva cómo vivió su boda con Antonio David Flores tras quedarse embarazada, así como la infidelidad de su ahora exmarido cuando esta se encontraba embarazada de su segundo hijo.

Tras la positiva experiencia vivida con el nacimiento de Rocío Flores, Carrasco ha asegurado que ella y Antonio David decidieron tener un segundo hijo en común. "El segundo embarazo no fue como el primero. Sí buscábamos ese niño", ha asegurado.

Sin embargo, sus vacaciones de verano en Chipiona lo cambiaron todo para ella. Tal y como ha contado, eran "una pareja muy joven" y además de ir a la playa aprovechaban también para salir de noche a una conocida discoteca de la localidad "en la que las camareras eran modelos", ha apuntado Carrasco.

"Un día de verano empiezo a ver cosas que no me gustan", ha señalado entonces la hija de Rocío Jurado, que ha relatado cómo vivió la infidelidad de su entonces marido. "Con una determinada chica, que se llamaba Sonsoles, le veo demasiada complicidad, demasiados detalles que no eran los esperables de una persona a la que acababas de conocer", ha indicado.

Sin embargo, cuando Carrasco le preguntó a Antonio David por su actitud con aquella joven, este reaccionó con insultos: "Su respuesta era que yo estaba loca, que a mí el embarazo me estaba afectando a la cabeza, que las hormonas me estaban sentando muy mal".

A partir de ahí, Carrasco ha asegurado que había noches en las que dejó de salir y prefería quedarse en casa mientras él estaba de fiesta, pero otras optaba por ir con él. "Delante de mí se cortará", pensó entonces.

Una noche en la que salió con él a la discoteca, Antonio David "fue a por una copa y vi que tardaba, así que fui a buscarlo", ha recordado. "La curiosidad mató al gato: me lo encontré comiéndose la boca con la tía detrás de la barra", ha señalado.