Este domingo, se ha emitido el segundo y tercer capítulo de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Rocío Carrasco ha contado un nuevo episodio de malos tratos e infidelidades por parte de su ex marido Antonio David Flores. El testimonio de la hija de Rocío Jurado provocó una gran conmoción nacional tras escuchar un discurso desgarrador que llegaba tras 25 años de silencio.

Fueron muchos los que se posicionaron inmediatamente al lado de la denunciante y mostraron su apoyo, públicamente, a quien se mostró como víctima de violencia de género. No obstante, la polémica envuelve a este caso ante la imposibilidad de Rocío Carrasco de demostrar ante la justicia que sufrió maltrato psicológico por parte del excolaborador de Sálvame.

La presentadora Ana Rosa Quintana pidió la semana pasada a sus compañeros de programa y a la opinión pública prudencia respecto a este tema y que, a pesar de dar el valor que merece el testimonio de Rociíto, se respetara la presunción de inocencia de Antonio David. Este lunes, la comunicadora se ha vuelto a posicionar respecto a este tema y su argumento parece no haber sido muy aceptado por algunos seguidores del programa.

Ana Rosa acaba de definir una historia de maltrato como “la historia de un matrimonio con muchos problemas”. Y así todo 🤦🏻‍♀️ — Jessica Fillol 🐾 Perimetrada, no revuelta 👊✊🏍💨 (@JessicaFillol) March 29, 2021

Y como no, ya tenemos a Ana Rosa blanqueando al trincamulta, de entrada dice que el documental se debería llamar, problemas de un matrimonio, como si fuera lo más normal la situación, esta tía cada vez más asqueros — Kira Red (@srtakirared) March 29, 2021

"Es la historia de un matrimonio con muchos problemas", ha comentado Quintana tras ver el resumen del nuevo episodio. Muchos han criticado que la presentadora describa el testimonio de maltrato de Rocío Carrasco como un "matrimonio con problemas" y la acusan de no ser lo suficientemente condenatoria ante lo que podría ser un caso de violencia de género.

Sobre la relación de Rocío Carrasco y de Antonio David, Ana Rosa: "Es la historia de un matrimonio con muchos problemas" #AR29M https://t.co/8Tf8S59ZPn — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) March 29, 2021

La conductora del programa ha apuntado a que Antonio David Flores se enfrenta a dos juicios: "Uno es el que no ha conseguido demostrar Rocío en los juzgados, durante tres años, con muchos peritos, especialistas, varios jueces... Y otro es un juicio mediático, ese es el asunto". No obstante, la periodista ha denunciado la actuación del entorno de la supuesta víctima tras conocer el testimonio de u fotógrafo que asegura haber presenciado como Antonio David le daba una bofetada a su ex mujer.