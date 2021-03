Qué es la 'luz de gas', el presunto maltrato que describe Rocío Carrasco en el documental

Luz de gas o gaslighting es un tipo de maltrato psicológico que se caracteriza por ser el más sutil. Así definió Ana Bernal-Triviño, la periodista y profesora de la Universitat Oberta de Catalunya, la forma de maltrato que recibió Roció Carrasco por parte de su entonces marido Antonio David Flores, según los hechos que ella misma narra en el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.

"Me decía: 'Estás loca. Las hormonas… el embarazo te está afectando a la cabeza'" o "Los celos te están volviendo loca", ejemplificó Rocío Carrasco con algunos ejemplos de los comentarios que el espetaba su marido durante su embarazo. "Yo no pensaba que estaba loca pero sí me hizo dudar de mi sentir y de mi pensar", explicaba la protagonista de la serie documental.

¿Qué es el maltrato luz de gas?

Este tipo de maltrato psicológico está caracterizado por ser muy sutil, de tal modo que también es mucho más difícil de identificar y de demostrar. La personas agredida es apartada de su propio criterio personal, invalidada por su agresor, que hace dudar a la víctima de sus propias percepciones, emociones y pensamientos mediante la manipulación, según el centro de Investigación y Terapia Cenit Psicólogos.

Con esta manipulación, que suele darse a través de comentarios, engaños y mentiras, la víctima acaba por apoyar la versión, la percepción y el criterio de la otra persona, convenciéndose de que es el otro quien tiene la verdad absoluta de todo.

De hecho, el nombre de este maltrato viene de la obra de teatro que se adaptó cinematográficamente en 1944, Gaslight, protagonizada por Ingrid Bergman, en la que interpreta a una mujer que cree volverse loca debido a las acciones y presiones de su marido.

Por lo tanto, el efecto luz de gas tiene como fin principal controlar, someter y anular, modificando el comportamiento e identidad de la víctima. Los mensajes fundamentales que el agresor envía a su víctima son, por un lado, que el pensamiento de la víctima está distorsionado y, por otro lado, que las ideas y la forma de ver la realidad del agresor son las únicas correctas, según la web especializada en psicología de Belén Picado.

¿Cómo saber si te están haciendo luz de gas?

Para identificar este tipo de maltrato, uno de los más difíciles de percibir por su sutileza, se pueden tener en cuenta algunas características del agresor y de su forma de actuar, como las que explica la mencionada psicóloga Belén Picado.

En primer lugar, el agresor suele mentir en detalles tontos y en cosas que no tienen importancia, pero defendiendo su sinceridad en todo momento hasta el punto de hacer dudar a la víctima. También es muy común que la persona lleve la contraria en todo a la víctima, hasta en cosas banales que carecen de importancia.

Sus propias conductas siempre son correctas, por lo que es la víctima la culpable de todo y la que siempre se equivoca, despreciándola con frases como "estás loca". Un ejemplo de ello que narra la psicóloga es que el agresor puede minar la autoconfianza comentando de forma explícita lo atractiva que es una amiga de la víctima y llegando a coquetear delante de ella. Cuando la víctima se moleste, le dirá que es una insegura y que sus celos son injustificados.

También es común que dé la vuelta a las situaciones para convertirse en la víctima, haciendo sentir a su pareja culpabilidad. Además, suele disfrazar con humor lo que es humillación, especificando que, cuando se ha salido de tono, lo ha hecho solamente de broma e, incluso, le espeta a la víctima que es una sosa y que no tiene sentido del humor.

Estas personas suelen proyectar en la víctima sus carencias, es decir, culpa a la otra persona de sus rasgos y conductas negativas e, incluso, llega a hacer ver a la otra persona que es ella quien tiene estas cualidades negativas.

Por último, niega hasta la saciedad haber dicho cosas que realmente sí ha dicho y, además, suele dar una de cal y otra de arena, es decir, aunque su conducta sea echar la culpa de todo a la víctima, humillarla o hacerle creer cosas que no son, en algunos momentos es capaz de decirle cosas bonitas y poner a la víctima por las nubes, lo que hace que sea más difícil de una situación de maltrato.