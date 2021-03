Silvia Abril rompe en llanto al hablar de Jordi Sánchez: "Se despertó fatal"

Silvia Abril acudió este domingo Liarla Pardo, donde habló, entre otras cosas, de la amistad que mantiene con el actor Jordi Sánchez y cómo ha vivido su ingreso en la UCI por coronavirus.

La actriz no pudo evitar emocionarse y acabó rompiendo en llanto cuando recordó el infierno por el que ha pasado su excompañero en La que se avecina.

"Estos 24 días que ha estado intubado, boca abajo en una UCI, le hinché el móvil a mensajes, a canciones... Le hablaba de su mujer y de cómo lo estaba viviendo...".

Visiblemente emocionada, recordó que fue con ella con quienes contactaban para saber siempre la última hora del actor.

"Cuando encendió el teléfono, el WhatsApp estaba sepultado de amor"

Además, relató ante Cristifna Pardo: "Cuando encendió el teléfono, el WhatsApp estaba sepultado de amor", dijo ya con una leve sonrisa.

"Él se despertó fatal, cuando se ven, eso tiene que ser... Se vio desubicado", afirmó la cómica, que no comprende el movimiento negacionista: "Pienso que a esas personas no se les ha muerto nadie de Covid-19, porque si no no hablaría así de esta enfermedad".