El líder de Podemos y candidato a las elecciones madrileñas, Pablo Iglesias, ha defendido los logros del Gobierno de coalición progresista, tendiendo la mano a los socialistas para repetir ese pacto en Madrid ante las reticencias de Ángel Gabilondo a tejer alianzas con el líder de los morados.

Durante su intervención ante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, Iglesias ha puesto en valor los "éxitos" del Ejecutivo y sin referirse expresamente al PSOE, ha ofrecidos reeditar esa alianza en Madrid, también con otras fuerzas progresistas como Más Madrid, para sacar al PP del Ejecutivo regional.

Una oferta que ha hecho después de que esta semana el candidato socialista, Ángel Gabilondo, expresara sus preferencias, llegado el caso, de llegar a acuerdos con Ciudadanos y Más Madrid, descartando pactar "con este Pablo Iglesias".

"Podemos lograr un Gobierno de coalición, que seguramente no podrá hacer todo lo que nos gustaría, pero que puede ser mucho más decente, mucho más digno y mucho más justo que el de la ultraderecha", ha subrayado Iglesias ante este órgano.

Pablo Iglesias ha reunido este sábado a la cúpula del partido para fijar la estrategia de la formación de cara a las elecciones de Madrid, que para el líder morado son "cruciales" para dejar atrás más de un cuarto de siglo de gobiernos del PP en Madrid pero también muy relevantes para el resto de España, según ha dicho.

Ha hecho también referencia a su salida del Gobierno -el próximo martes será su último Consejo de Ministros como vicepresidente segundo- al subrayar que si bien él está muy satisfecho de haber contribuido a conseguir cosas que nunca antes se habían logrado en España, en política "hay que ser capaz de comprender cuando toca dejar paso a nuevos liderazgos".

Y ha afirmado, en este sentido, que durante este año y pico compartiendo gobierno con el PSOE, se han consolidado los liderazgos de la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien le relevará en de Derechos Sociales, Ione Belarra, y de Yolanda Díaz, al frente de Trabajo.

El secretario general de la formación se ha centrado en destacar que la apuesta por el entendimiento entre fuerzas progresistas ha sido "tremendamente útil" para los españoles, citando, por ejemplo, que haya sido posible sacar adelante los Presupuestos, "defender los servicios públicos y avanzar en justicia social".

Ha sido posible, ha añadido, revertir en un año los "recortes ininterrumpidos" de nueve años de Ejecutivos del PP o "rescatar" con 7.000 millones de euros a los autónomos o pequeños empresarios afectados por la crisis de la pandemia.

"Si no estuviéramos en el gobierno las ayudas no estarían al nivel que estamos", ha avisado al recalcar que todas estas medidas "seguramente con un gobierno monocolor no hubiera sucedido".

Y eso mismo es lo que quiere Iglesias para Madrid, donde la hegemonía del PP, ha afirmado, se ha construido "sobre la base de dos fraudes: el tamayazo y la financiación ilegal del PP", señalando que todos los presidentes electos madrileños de esta fuerza política han sido imputados o condenados por corrupción.

A día de hoy, ha asegurado, Madrid es "el único bastión de la derecha corrupta, donde se han atrincherado para resistir los cambios que se están produciendo en España y seguir aplicando las mismas políticas de desmantelamiento de lo público".

Tal es la importancia "que da la derecha política, económica y mediática a Madrid", que han elegido a Isabel Díaz Ayuso "como la líder de la oposición al Gobierno de España" y por eso las elecciones del 4M son trascendentales, ha advertido.

"En Madrid también podemos lograr un gobierno de coalición como el que hemos logrado en España", ha repetido, que dé la vuelta a las prioridades porque "no puede ser que siendo la región más rica de España, Madrid sea al mismo tiempo una de las regiones más desiguales de la Unión Europea".

Según el secretario general morado no se puede consentir que el Gobierno madrileño "se convierta en la desobediencia ante la ley y la Constitución, que eso es lo que representa el PP", ha apuntado Iglesias al "pisotear" los artículos sociales de la Constitución, desobedecer las sentencias "y asumir la mentira política como arma política legítima".

Iglesias, con un discurso claramente electoral, ha acusado al Ejecutivo de Ayuso de querer "desconectar Madrid del conjunto del Estado, de la ley y de la Constitución", pidiendo a los madrileños que den "una respuesta contundente el 4 de mayo".