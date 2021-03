Tres presidentes han sido elegidos en segunda votación en Cataluña y nunca se han repetido elecciones

El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, se deberá someter a una segunda votación para intentar ser elegido 'president' por mayoría simple, algo que no tiene ni mucho menos asegurado.

Aragonès tiene confirmados los 9 votos afirmativos de los diputados de la CUP, que se suman a los 33 de ERC -en total 42 votos afirmativos-, así que necesita obligatoriamente sumar a los 32 de JxCat (no vale su abstención) para obtener más "sí" que "no" en la segunda votación, ya que los votos de PSC (33), Vox (11), Comuns (8), Cs (6) y PPC (3), suman 61 votos negativos.

Pujol, Mas y Torra fueron elegidos en segunda vuelta

Siempre y cuando consiga un acuerdo con JxCat para sumar sus votos, Pere Aragonès será elegido presidente en segunda vuelta el próximo martes, algo que ha ocurrido en Cataluña en seis ocasiones anteriores.

Las dos primeras la protagonizó Jordi Pujol en 1980 y en 1995, cuando fue reelegido por quinta vez 'president' pero necesitó una segunda vuelta gracias a las abstenciones de PSC, ERC y el PP, solamente los 11 diputados de Iniciativa per Catalunya-Verds (ahora integrados en los 'comuns') votaron "no".

Artur Mas también pasó por una segunda vuelta en 2010 y en 2015. En 2010 sí que consiguió ser investido al contar con los votos favorables del grupo parlamentario de Convergència i Unió, y la abstención del grupo parlamentario del Partido de los Socialistas de Cataluña en una segunda vuelta. Pero en 2015 no lo consiguió porque la CUP lo vetó y tuvo que renunciar a favor de Carles Puigdemont.Fue cuando los 'cupaires' pronunciaron la recordada frase: "Hemos enviado a Mas a la papelera de la historia". Puigdemont fue elegido 'president' el último día antes de que se extinguiera plazo para tener que convocar de nuevo elecciones en Cataluña por no conseguir investir un presidente de la Generalitat.

Jordi Turull no pasó la primera vuelta y no se pudo someter a la segunda en marzo de 2018. El caso de Jordi Turull ha sido sin duda alguna el más singular al fracasar en primera votación, y a la segunda no pudo presentarse porque el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decretó su reingreso en la prisión de Estremera.

La sexta fue Quim Torra en mayo de 2018, quien fue investido 'president' en segunda votación con la mayoría simple de votos: los 66 de JxCat y ERC frente a los 65 de Cs, el PSC, los comuns y el PP -la CUP se abstuvo-.

Tres plenos de investidura sin celebrar

Además de las seis investiduras que no pasaron la primera votación, en la anterior legislatura, antes de investir a Quim Torra, se vivieron situaciones sin precedentes.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, convocó tres plenos de investidura que no se llegaron a celebrar: uno para Carles Puigdemont (30 de enero de 2018) y dos para Jordi Sànchez (12 de marzo y 1 de abril de 2018).

El reloj se ha puesto en marcha

En todo caso, la primera sesión de investidura de este viernes ha activado el plazo de dos meses para volver a las urnas y para la repetición electoral.

Se da la circunstancia de que, hasta ahora, nunca ha habido repetición electoral en Cataluña, se estuvo a punto en 2015 con Artur Mas, pero el "paso al lado" para dejar paso a Carles Puigdemont lo impidió.